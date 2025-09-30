Language
    स्टेशन तो हो गए तैयार, फिर मेरठ में नमो भारत और मेट्रो का कब होगा शुभारंभ?

    By pradeep diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:17 PM (IST)

    मेरठ में नमो भारत और मेट्रो के शुभारंभ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाने की उम्मीद थी पर अनुमति नहीं मिली। अब दशहरा के बाद 6 अक्टूबर तक शुभारंभ की संभावना है। शताब्दीनगर स्टेशन से उद्घाटन हो सकता है जिसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। रैली में एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।

    दशहरा के बाद होगा नमो भारत का शुभारंभ, छह सितंबर तक संभावना

    जागरण संवाददाता, मेरठ। फिलहाल हर तरफ प्रश्न यही गूंज रहा है कि मेरठ शहर में नमो भारत और मेट्रो का शुभारंभ कब हाेगा। दिन-रात गति से दौड़ती दोनों ट्रेनों को देखते हुए प्रतीक्षा अब थका रही है।

    माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 सितंबर को हरी झंडी दिखा सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए अनुमति नहीं मिल सकी। अब चर्चा है कि दशहरा के बाद छह अक्टूबर के बीच किसी भी दिन शुभारंभ हो सकता है।

    दोनों ट्रेनों का शुभारंभ दैनिक जागरण चौराहा स्थित शताब्दीनगर स्टेशन से होने की पूरी संभावना है हालांकि शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री जनसभा भी कर सकते हैं इसलिए स्थल के चयन पर अभी मंथन जारी है। जनसभा कहां होगी इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है।

    प्रधानमंत्री शुभारंभ के दौरान यात्रियों व महिला आपरेटरों (ड्राइवरों) से बातचीत भी कर सकते हैं। यह बात सामने आई है कि जो स्थल रैली के लिए निर्धारित किया जाएगा वहीं पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। वहां से पहले शुभारंभ के लिए जाएंगे फिर रैली में पहुंचेंगे।

    रैली में लगभग एक लाख लोगों के एकत्र होने की संभावना है। इसी संख्या को देखते हुए स्थल का चयन होना है। जिला प्रशासन और एनसीआरटीसी के पास अभी शुभारंभ की जानकारी नहीं है।