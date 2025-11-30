मेरठ में गुरुद्वारे के पास फेंका मांस का टुकड़ा, माहौल बिगड़ता देख फोर्स के साथ पहुंचे SP सिटी
मुस्लिम परिवार द्वारा मकान खरीदने से जुड़े विवाद के बीच रविवार सुबह गुरुद्वारा और खालसा स्कूल के पास किसी ने मांस का टुकड़ा फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत कराया। गुरुद्वारा कमेटी की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मांस फेंकने वाले का वीडियो भी मिल गया है, जिसकी पहचान की जा रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने के कारण शुरू हुए विवाद के बीच रविवार सुबह गुरुद्वारा और खालसा स्कूल के पास मांस का टुकड़ा फेंककर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इससे क्षुब्ध लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को शांत किया। गुरुद्वारा कमेटी के सचिव हरप्रीत की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखकर माहौल बिगाड़ने वालों को तलाशा जा रहा है। खालसा स्कूल के पास मांस फेंकने वाले का वीडियो पुलिस को मिल गया है।
पुलिस मान रही है कि क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की नीयत से शरारती तत्वों ने यह हरकत की है। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अस्थायी पुलिस पिकेट भी लगाई है। अनुभव कालरा ने दूध कारोबारी हाजी सईद को अपना मकान 1.47 करोड़ रुपये में बेचा था। अनुभव कालरा ने दो-तीन दिन पहले बैनामा कर मकान पर सईद के परिवार को कब्जा भी दे दिया था। इसके विरोध में शनिवार को थापर नगर के लोगों ने पलायन के पोस्टर लेकर थाने में हंगामा किया था। पुलिस ने मकान बेचने वाले अनुभव कालरा तथा खरीदार सईद को थाने बुलाया था। दोनों ने कहा कि इस समस्या का समाधान खुद निकाल लेंगे।
पुलिस ने मकान पर डाला ताला
कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए पुलिस ने मकान पर ताला डाल दिया है। रविवार सुबह करीब 11:20 बजे यहां गुरुद्वारा और खालसा स्कूल के समीप मांस का टुकड़ा मिला। हंगामा बढ़ा तो एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और सीओ नवीना शुक्ला मौके पर पहुंचीं। सीओ कैंट नवीना शुक्ला का कहना है कि गुरुद्वारे के पास मांस का टुकड़ा डालकर शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
मुस्लिम को मकान बेचने के मामले का दोनों पक्ष आपस में समाधान निकालेंगे। किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। गुरुद्वारा कमेटी के सचिव जसवीर सिंह का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहले थापर नगर में मकान खरीदा। फिर गुरुद्वारा और खालसा स्कूल के पास मांस का टुकड़ा फेंक दिया। मकान प्रकरण का विरोध भी शांत हो गया है।
सईद को वापस की जाएगी मकान की रकम : हिंदू संगठन के सचिन सिरोही और व्यापारी नेता जीतू नागपाल भी मौके पर पहुंचे। जीतू नागपाल ने कहा कि मकान की खरीद-फरोख्त का मामला निपटा दिया है। नीटू और कुक्कू अब इस मकान को खरीदेंगे। सईद को मकान की रकम वापस कर दी जाएगी।
