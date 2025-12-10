मेरठ वासी ध्यान दें! 17 दिसंबर को बाजार रहेंगे बंद, बस और टेंपो भी नहीं चलेंगे
हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति ने 17 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्ण बंद करने की घोषणा की है।मेरठ बार अध्यक्ष तथा केंद्रीय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति ने 17 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्ण बंद करने की घोषणा की है।
मेरठ बार एसोसिएशन के सुभाष चंद्र बोस सभागार में मंगलवार को मेरठ बार और जिला बार की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया कि 17 दिसंबर को बाजार, कचहरी बंद रहने के साथ बस और टेंपो का संचालन भी नहीं होगा।
सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ आम जनता के सहयोग से बंद को सफल बनाया जाएगा। मेरठ बार अध्यक्ष तथा केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा और संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बंद के दौरान कचहरी, सभी बाजार और सड़कों पर बसों और टेंपो का संचालन बंद होगा।
बुधवार को (आज) पंडित नानक चंद सभागार में दोनों बार की संयुक्त आम सभा होगी, जिसमें सभी अधिवक्ताओं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया है।
बैठक में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव त्यागी, महामंत्री अमित राणा, पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी, गजेंद्र सिंह धामा, सतीश गुप्ता, धीरेंद्र दत्त शर्मा, पूर्व महामंत्री अमित दीक्षित, सुधीर पंवार, देवकी नंदन शर्मा, अनिल जंगाला मौजूद रहे।
सोतीगंज और रोहटा रोड व्यापार संघ ने दिया समर्थन
मेरठ बंद के लिए मंगलवार को बार पदाधिकारियों ने सोतीगंज व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अध्यक्ष रमन सहगल, उपाध्यक्ष अजय कुमार, चमन आनंद, महामंत्री आबिद खान ने बंद को पूर्ण समर्थन देने तथा बाजार बंद रखने की घोषणा की।
रोहटा रोड व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। व्यापार संघ अध्यक्ष सुशील कुमार, महामंत्री राजन सिंह तेवतिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकित गर्ग, मोहर सिंह सैनी ने बंद में पूर्ण समर्थन की घोषणा की।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस गंगा घाट को मिली नई पहचान, 2.41 करोड़ की लागत से तैयार हुआ आरती स्थल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।