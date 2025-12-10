मेरठ वासी ध्यान दें! 17 दिसंबर को बाजार रहेंगे बंद, बस और टेंपो भी नहीं चलेंगे

जागरण संवाददाता, मेरठ। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति ने 17 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्ण बंद करने की घोषणा की है। मेरठ बार एसोसिएशन के सुभाष चंद्र बोस सभागार में मंगलवार को मेरठ बार और जिला बार की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया कि 17 दिसंबर को बाजार, कचहरी बंद रहने के साथ बस और टेंपो का संचालन भी नहीं होगा।

सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ आम जनता के सहयोग से बंद को सफल बनाया जाएगा। मेरठ बार अध्यक्ष तथा केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा और संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बंद के दौरान कचहरी, सभी बाजार और सड़कों पर बसों और टेंपो का संचालन बंद होगा।

बुधवार को (आज) पंडित नानक चंद सभागार में दोनों बार की संयुक्त आम सभा होगी, जिसमें सभी अधिवक्ताओं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया है। बैठक में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव त्यागी, महामंत्री अमित राणा, पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी, गजेंद्र सिंह धामा, सतीश गुप्ता, धीरेंद्र दत्त शर्मा, पूर्व महामंत्री अमित दीक्षित, सुधीर पंवार, देवकी नंदन शर्मा, अनिल जंगाला मौजूद रहे।



सोतीगंज और रोहटा रोड व्यापार संघ ने दिया समर्थन