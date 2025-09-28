बड़े आयोजनों के लिए तैयार हो रहा मेरठ मंडपम, क्या-क्या होंगी सुविधाएं? जानें सब-कुछ

मेरठ में बड़े आयोजनों के लिए वेदव्यासपुरी में मेरठ मंडपम तैयार हो गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) इसके संचालन के लिए निविदा आमंत्रित कर रहा है। यहाँ 500 सीटों का ऑडिटोरियम प्रदर्शनी स्थल और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चयनित कंपनी को सजावट और अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की स्वतंत्रता होगी जिससे इसे होटल या खेल केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। इन्वेस्टर्स समिट, कारपोरेट कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रम, व्यापार मेला, कांफ्रेंस, प्रदर्शनी, पुरस्कार समारोह, शादी समाराेह या किसी भी तरह के बड़े स्तर के सरकारी या निजी कार्यक्रम अब शहर में कम खर्च में व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगे।

इसके लिए देहरादून बाईपास स्थित वेदव्यासपुरी में मेरठ मंडपम तैयार हो गया है। इसका संचालन ठेके पर होगा, जिसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने प्रस्ताव आमंत्रित (आरएफपी) किए हैं। ठेका डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक होगा, हालांकि यह बढ़ भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंपनी अधिक राजस्व देगी और अच्छी सुविधाओं का प्रस्ताव देगा उसका चयन किया जाएगा। यहां पर 500 सीट का आडिटोरियम बनाया जा रहा है। इसमें चार बड़े हाल हैं। यहां पर प्रदर्शनी स्थल, ओपन ग्राउंड,पार्किंग, भव्य लाइटिंग, रंगीन फाउंटेन, ओपेन एयर रेस्टाेरेंट,ओपन एयर थियेटर आदि रहेंगे। हालांकि मेडा ने भूतल व प्रथम तल के हिसाब से ढांचा तैयार कर दिया है।

भवन की रंगाई-पुताई, लाइटिंग व सभी प्रकार की सजावट व परिसर में सुविधाओं का कार्य चयनित कंपनी को करना होगा। दरअसल, जो कंपन इसको संचालित करने का ठेका लेगी वह अपने अनुसार योजना बनाएगी कि राजस्व के लिए कैसा इंटीरियर व सुविधाएं होनी चाहिए।