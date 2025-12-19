व्यापार में पैसा लगाने का लालच देकर युवक से 10.78 लाख रुपये हड़पे, रकम वापस मांगने पर दे रहे हत्या की धमकी

जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र की फूलबाग कालोनी निवासी एक युवक ने बिजली विभाग के कर्मचारी सहित तीन युवकों पर 10.78 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपित अब रकम वापस मांगने पर हत्या की धमकी दे रहे है। पुलिस ने मुकदा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

फूलबाग कालोनी में रहने वाले अरुण कुमार शर्मा ने थाने में दी तहरीर में बताया कि कुछ साल पहले हाईड्रिल कालोनी निवासी अमित शर्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। अमित शर्मा बिजली विभाग में नौकरी करता है। तीन-चार मुलाकातों में उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई और अमित शर्मा उनके घर भी आने लगा।

कुछ समय पहले आरोपित ने उसे व्यापार में पैसा लगाने को कहा। जिसके बाद उसने अमित शर्मा, मानस विश्वास व राजेश वर्मा के खाते में 10.78 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कई महीने बीतने के बाद उसने अपनी रकम वापस मांगी तो वह कुछ दिनों में वापस करने की बात कह देते है।