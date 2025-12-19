Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्यापार में पैसा लगाने का लालच देकर युवक से 10.78 लाख रुपये हड़पे, रकम वापस मांगने पर दे रहे हत्या की धमकी

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक युवक से व्यापार में पैसा लगाने का लालच देकर 10.78 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। फूलबाग कॉलोनी निवासी अरुण ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र की फूलबाग कालोनी निवासी एक युवक ने बिजली विभाग के कर्मचारी सहित तीन युवकों पर 10.78 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपित अब रकम वापस मांगने पर हत्या की धमकी दे रहे है। पुलिस ने मुकदा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फूलबाग कालोनी में रहने वाले अरुण कुमार शर्मा ने थाने में दी तहरीर में बताया कि कुछ साल पहले हाईड्रिल कालोनी निवासी अमित शर्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। अमित शर्मा बिजली विभाग में नौकरी करता है। तीन-चार मुलाकातों में उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई और अमित शर्मा उनके घर भी आने लगा।

    कुछ समय पहले आरोपित ने उसे व्यापार में पैसा लगाने को कहा। जिसके बाद उसने अमित शर्मा, मानस विश्वास व राजेश वर्मा के खाते में 10.78 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कई महीने बीतने के बाद उसने अपनी रकम वापस मांगी तो वह कुछ दिनों में वापस करने की बात कह देते है।

    इसके बाद उन्होंने फोन भी उठाना बंद कर दिया। वह अमित शर्मा के घर अपनी रकम मांगने गया तो वहां पर मानस विश्वास व राजेश वर्मा भी मिलें। उक्त तीनों ने उनके साथा गाली-गलौज करते हुए रकम मांगने पर हत्या की धमकी दे डाली। थाना प्रभारी ईलम सिंह पंवार का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।