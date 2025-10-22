दो दिन में पुलिस नहीं खाेल पाई चोरी का राज, महिला ने काउंसलिंग कर नौकर से उगलवाया सच

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर की पाश शीलकुंज कालोनी में व्यापारी के घर महिला अनुचर ने ही 50 लाख कीमत के सोना और चांदी के आभूषण चोरी किए थे। पीड़ित परिवार ने ही पर्दाफाश कर महिला अनुचर को पुलिस के सिपुर्द कर दिया। घर के समीप खाली प्लाट में पत्थर के टुकड़ों के नीचे चोरी किए आभूषण छिपा दिए थे।

व्यापारी की पत्नी की तरफ से काउंसलिंग करने के बाद ही महिला अनुचर ने सच उगला था। सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया कि महिला अनुचर ने आठ मिनट में घर के अंदर से आभूषण चोरी कर खाली प्लाट में दबा दिए थे। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही आभूषण भी सील कर दिए गए।



पल्लवपुरम थाना में रुड़की रोड पर शीलकुंज कालोनी में व्यापारी मनप्रीत पत्नी ईशू और दो बच्चे बिशन और मिल्का के साथ रहते हैं। रोजाना की तरह शनिवार को सात बजे दंपती कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद पल्लवपुरम स्थित जिम में वर्क आउट करने चले गए।

8:11 मिनट पर महल गांव निवासी महिला अनुचर बाबी घर पर पहुंची। उसने ने ईशू और मनप्रीत को फोन पर चोरी होने की सूचना दी। तत्काल ही दंपती जिम से घर पर पहुंचे। महिला की सेफ से करीब 50 लाख कीमत के सोना और चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे।

पुलिस ने ईशू की तरफ से मुकदमा दर्ज कर महिला अनुचर बाकी और उसके पति राजबीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। राजबीर का शांतिभंग में चालान हो गया। दो दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद महिला बाबी को पुलिस ने छोड़ दिया।

उसके बाद ईशू ने महिला को घर पर बुलाकर करीब 30 मिनट की काउंसलिंग की। तब महिला ने चोरी की घटना को कबूल किया। साथ ही खाली पड़े प्लाट के अंदर से पत्थर के टुकड़ों के नीचे से 50 लाख कीमत के आभूषण बरामद किए। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंची। आभूषणों के साथ महिला को थाने में लेकर आई। महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

डाग स्क्वाड से नहीं कराई जांच, घर के पास मिले 50 लाख के आभूषण पल्लवपुरम पुलिस और सीओ दौराला को चोरी की घटना के पर्दाफाश में लगाया था। तब भी डाग स्क्वाड से घटना की जांच तक नहीं की गई। यदि डाग स्क्वाड को मौके पर बुलाया जाता। तब वह चोरी के आभूषण तक पहुंच सकता था। महिला को निर्दोष समझकर पुलिस ने दो दिन बाद थाने से छोड़ दिया।

व्यापारी की पत्नी ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। महिला अनुचर को घर पर बुलाकर करीब 30 मिनट तक काउंसलिंग की। महिला टूट गई और खाली प्लाट से आभूषण बरामद करा दिए। यदि पुलिस भी गहनता से पूछताछ करती तो शायद यह वारदात का पर्दाफाश दो दिन पहले ही हो सकता था।