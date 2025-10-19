पांच महीने 12 दिन बाद मिली बिसरा रिपोर्ट तो पता चला 'वो' था हत्यारोपित...जहर देकर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। पांच महीने 12 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई निकिता की मौत के मामले में शुक्रवार को पल्लवपुरम थाना पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की विसरा रिपोर्ट में मौत का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन आया। पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि डौरली निवासी अशोक और निकिता आस-पड़ोस में रहते थे। निकिता के पति और तीन बच्चे थे, जबकि अशोक के भी पत्नी और तीन बच्चे थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए, जिसका परिवार ने विरोध किया। अशोक और निकिता परिवारों को छोड़कर भाग गए और ग्रीन पार्क कालोनी में लिव इन में रहने लगे। लिव इन में ही निकिता के दो बच्चे हुए। चार मई 2025 को निकिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखा था। अब विसरा रिपोर्ट में मौत का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन पाया गया। निकिता की पहली शादी से हुई बेटी सिमरन की तहरीर पर पुलिस ने अशोक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित दे रहे हत्या की धमकी

मेरठ : परतापुर थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुर घोपला में खेत में शौच करने पर अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई कर पैर की हड्डी तोड़ दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपित मुकदमा वापस नहीं लेने पर हत्या की धमकी दे रहे हैa। गांव कंचनपुर घोपला निवासी अनिल ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। शुक्रवार को वह गांव से बाहर एक खेत में शौच कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी सतवीर, अरविंद, सुबोध व सचिन ने जातिसूचक शब्द कहते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में अनिल के पैर की हड्डी टूट गई।