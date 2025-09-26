लिव इन रिलेशन में रह रही युवती के साथ ये क्या हरकत कर बैठा प्रेमी, शोर सुनते ही दौड़े पड़ोसी

मेरठ के खत्ता रोड पर लिव-इन में रह रही फिरदौस नामक महिला पर उसके प्रेमी अरीश ने चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और अरीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। झगड़े के बाद अरीश ने फिरदौस पर हमला किया था।

जागरण संवाददाता, मेरठ। खत्ता रोड पर एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को प्रेमी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अरीश के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की है। फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। खत्ता रोड निवासी फिरदौस का दो साल पहले पति से तलाक हो गया था। उसके दो बच्चे है।

इसी बीच वह अरीश नामक युवक के संपर्क में आ गई। फिर वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगी। गुरुवार रात फिरदौश व अरीश में किसी बात पर झगड़ा हो गया। अरीश ने मारपीट करते हुए फिरदौस पर चाकू से हमला कर दिया।