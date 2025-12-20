अवैध निर्माणों की पहचान कर लिस्ट हो रही तैयार, अब यूपी में फिर से गरजेगा बुलडोजर? 

जागरण संवाददाता, मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए आवास विकास परिषद नए सिरे से भू उपयोग परिवर्तन कर हुए निर्माणों की सूची तैयार कर रहा है। पहले शास्त्रीनगर योजना संख्या में सात में 860 निर्माण थे। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक सूची वायरल हुई जिसमें 376 निर्माणों का जिक्र है।

इसमें सेक्टर दो, तीन, चार और पांच, छह और आठ के निर्माणों का उल्लेख है। सूची से एक बार फिर व्यापारियों में खलबली मच गई है। इसमें यह भी उल्लेख है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाना है। इस बारे मेंं जब उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने सर्वे कार्य चल चल रहा है। ध्वस्तीकरण की सूची के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।