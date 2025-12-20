Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अवैध निर्माणों की पहचान कर लिस्ट हो रही तैयार, अब यूपी में फिर से गरजेगा बुलडोजर? 

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, आवास विकास परिषद भू उपयोग परिवर्तन कर निर्माणों की सूची बना रहा है। पहले शास्त्रीनगर योजना में 860 निर्माण थे, ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए आवास विकास परिषद नए सिरे से भू उपयोग परिवर्तन कर हुए निर्माणों की सूची तैयार कर रहा है। पहले शास्त्रीनगर योजना संख्या में सात में 860 निर्माण थे। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक सूची वायरल हुई जिसमें 376 निर्माणों का जिक्र है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें सेक्टर दो, तीन, चार और पांच, छह और आठ के निर्माणों का उल्लेख है। सूची से एक बार फिर व्यापारियों में खलबली मच गई है। इसमें यह भी उल्लेख है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाना है। इस बारे मेंं जब उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने सर्वे कार्य चल चल रहा है। ध्वस्तीकरण की सूची के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। 