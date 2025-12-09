बस तीन दिन शेष हैं... गणना प्रपत्र भरकर नहीं दिया कट जाएगा मतदाता सूची से नाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र भरकर वापस देने तथा बीएलओ द्वारा उन्हें आनलाइन फीड करने के लिए अब केवल तीन दिन बचे हैं, जबकि जनपद में अभी तक 73 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर वापस दिया है। बता दें कि 11 दिसंबर आनलाइन फीड करने की अंतिम तिथि निर्धारित है।

23 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मृतक, अनुपस्थित, डबल और स्थानांतरित लोगों की एएसडी सूची में शामिल हैं। बचे लोगों के पास गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस देने के लिए केवल तीन दिन शेष हैं। प्रपत्र न देने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे। वहीं एएसडी मतदाताओं की सूची को सभी बूथों पर तैनात राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस सूची को सभी बूथ, ग्राम पंचायत सचिवालय, खंड विकास कार्यालय, नगर निकायों के कार्यालयों पर चस्पा भी कराया जाएगा। ताकि सूची में शामिल नामों में से यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध है तो उसकी आपत्ति प्राप्त करके संशोधन किया जा सके।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि अभी तक चार प्रतिशत मतदाता ऐसे बचे हैं जिन्होंने गणना प्रपत्र ले लिया है लेकिन उसे भरकर वापस नहीं दिया है। ऐसे लोगों के पास प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस देने और उसे आनलाइन फीड कराने के लिए केवल तीन दिन का समय है। इस अवधि में प्रपत्र वापस न देने वाले मतदाताओं के नाम सूची से कट जाएंगे।

उन्होंने बताया कि एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डबल मतदाता) सूची में जनपद में लगभग छह लाख (23 प्रतिशत) लोगों के नाम शामिल है। इस सूची को बूथवार तैयार करके सभी राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट को उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि एक एक नाम का सत्यापन किया जा सके। इस सूची को सभी बूथ, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत कार्यालय तथा नगर निकायों के कार्यालयों पर भी चस्पा कराया जाएगा। जिससे सभी लोग सूची को देखकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें।