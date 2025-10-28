नौकरी के नाम पर ठगी करने का रैकेट चला रहे लैब टेक्नीशियन को पकड़ा, साथी फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड मेडिकल कालेज के लैब टेक्नीशियन को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आरोपित के खिलाफ सात लोगों ने 50 लाख की ठगी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है।

इस रैकेट के अन्य आरोपितों की धरपकड़ को भी पुलिस दबिश डाल रही है। आरोपित लैब टेक्नीशियन पिछले आठ माह से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था।



लोहियानगर थाने के जाकिर कालोनी निवासी बुनियाद खान मेडिकल कालेज में लैब टेक्नीशियन है। पिछले तीन साल से बुनियाद खान लोगों को नौकरी का झांसा देकर रकम वसूली कर रहा था। उसके साथ कंकरखेड़ा के फाजलपुर निवासी हरीश पाल भी काम करता है।

सोमवार को पंकज, कुमार, शिवकुमार, अंजली, राजकुमार, शादाब और प्रदीप कुमार ने मेडिकल थाने में बुनियाद खान के खिलाफ शिकायत की। उनका आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य और बच्चों को पुलिस, प्रशासनिक और मेडिकल विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख से ज्यादा की रकम वसूली कर चुका है।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित बुनियाद खान को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी हरीश घर से फरार हो गया। बुनियाद खान ने बताया कि पिछले तीन साल से रैकेट बनाकर ठगी का काम कर रहा है। मेडिकल कालेज में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर होने की वजह से लोग आसानी से विश्वास कर लेते है।

यह दिल्ली और हरियाणा के लोगों से भी ठगी कर चुका है। कुछ लोगों को नौकरी के ज्वानिंग लेटर भी दे चुका है। साथ ही ट्रेनिंग तक कराई जा चुकी है। नौकरी नहीं मिलने पर सभी ने बुनियाद खान से रकम वापस की मांग की। तब आरोपित ड्यूटी से गैरहाजिर हो गया।