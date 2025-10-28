Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नौकरी के नाम पर ठगी करने का रैकेट चला रहे लैब टेक्नीशियन को पकड़ा, साथी फरार

    By Sushil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:45 AM (IST)

    मेरठ पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन बुनियाद खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी फरार है। बुनियाद पर सात लोगों से 50 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। वह पुलिस, प्रशासनिक और मेडिकल विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मास्टरमाइंड मेडिकल कालेज के लैब टेक्नीशियन को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आरोपित के खिलाफ सात लोगों ने 50 लाख की ठगी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस रैकेट के अन्य आरोपितों की धरपकड़ को भी पुलिस दबिश डाल रही है। आरोपित लैब टेक्नीशियन पिछले आठ माह से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था।

    लोहियानगर थाने के जाकिर कालोनी निवासी बुनियाद खान मेडिकल कालेज में लैब टेक्नीशियन है। पिछले तीन साल से बुनियाद खान लोगों को नौकरी का झांसा देकर रकम वसूली कर रहा था। उसके साथ कंकरखेड़ा के फाजलपुर निवासी हरीश पाल भी काम करता है।

    सोमवार को पंकज, कुमार, शिवकुमार, अंजली, राजकुमार, शादाब और प्रदीप कुमार ने मेडिकल थाने में बुनियाद खान के खिलाफ शिकायत की। उनका आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य और बच्चों को पुलिस, प्रशासनिक और मेडिकल विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 लाख से ज्यादा की रकम वसूली कर चुका है।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित बुनियाद खान को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी हरीश घर से फरार हो गया। बुनियाद खान ने बताया कि पिछले तीन साल से रैकेट बनाकर ठगी का काम कर रहा है। मेडिकल कालेज में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर होने की वजह से लोग आसानी से विश्वास कर लेते है।

    यह दिल्ली और हरियाणा के लोगों से भी ठगी कर चुका है। कुछ लोगों को नौकरी के ज्वानिंग लेटर भी दे चुका है। साथ ही ट्रेनिंग तक कराई जा चुकी है। नौकरी नहीं मिलने पर सभी ने बुनियाद खान से रकम वापस की मांग की। तब आरोपित ड्यूटी से गैरहाजिर हो गया।

    पिछले काफी दिनों से लोग उसके घर पर नजर रखे हुए थे। सोमवार को बुनियाद खान चोरी छिपे घर पर पहुंचा था। तभी मेडिकल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    नौकरी का झांसा देकर रकम वसूली करने वाले आरोपितों के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मास्टरमाइंड बुनियाद खान को पकड़ लिया है। उसके साथी की धरपकड़ की जा रही है। बुनियाद से पुलिस ठगी की रकम वसूली का प्रयास कर रही है। वह हर विभाग में नौकरी दिलाने का लोगों को झांसा देकर रकम वसूली कर लेता था।

    -आयुष विक्रम सिंह, एसपी सिटी