सीएम ग्रिड योजना के कार्य के दौरान ये क्या हुआ? सड़क पर बहने लगा पीने का पानी; कई कॉलोनियों की सप्लाई प्रभावित
मेरठ में गढ़ रोड पर सीएम ग्रिड योजना के कार्य के दौरान जेसीबी से पेयजल लाइन टूटने से पानी सड़क पर बह गया। गढ़ रोड और कई कॉलोनियों में जलापूर्ति बाधित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। सीएम ग्रिड योजना के कार्य के दौरान जेसीबी ने पेयजल लाइन तोड़ दी। जिससे पीने का पानी सड़क पर बह गया। गढ़ रोड सहित कई कालोनियों की जलापूर्ति प्रभावित हो गई। क्षेत्रीय पार्षद ने जलकल अनुभाग को सूचना दी। जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू हुआ। हालांकि शुक्रवार देर रात तक जलापूर्ति सुचारू नहीं हो सकी।
गढ़ रोड पर मेरठ नमकीन भंडार के पास सड़क चौड़ीकरण के कार्य के लिए खोदाई की जा रही थी। तभी जेसीबी मशीन से पेयजल लाइन टूट गई। सूरजकुंड पानी की टंकी से इसमें जलापूर्ति होती है। इस पेयजल लाइन से गढ़ रोड,पंचशील कालोनी,मीरा एंक्लेव जुड़ी हैं। करीब चार हजार से ज्यादा आबादी की पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। लोगों ने घरों में लगे सबमर्सिबल पंप चलाकर काम चलाया।
जलकल अनुभाग के सहायक अभियंता लक्ष्मण सिंह ने बताया कि टीम लगाई गई है। पेयजल लाइन काफी क्षतिग्रस्त होने के कारण उस हिस्से को बदला जाएगा। यह कार्य किया जा रहा है। शनिवार सुबह जलापूर्ति सुचारू हो जाएगी। वहीं, क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण अरोड़ा ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी तरीके से खोदाई की जाती है। जिससे आए दिन पेयजल लाइन टूट रही है। लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है।
