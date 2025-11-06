Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 लाख का पैकेज था, शादी की तैयारी कर रहे थे... ऐसे में सुसाइड क्यों करेगा रजत? 

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    मेरठ में एक आईटी प्रोफेशनल रजत भाटी की होटल में संदिग्ध मौत हो गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि रजत आत्महत्या नहीं कर सकता। पुलिस से मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की गई है। रजत के पास आत्महत्या का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह अच्छी नौकरी कर रहा था और उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार घटना की निष्पक्ष जांच चाहता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शिक्षक संजीव भाटी का परिवार बेटे रजत प्रताप की मौत से टूट चुका हैं। उनका कहना है कि होटल के अंदर रजत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई। उसके पैर जमीन पर थे, ऐसे में फांसी कैसे लगा सकता है? पुलिस मोबाइल और सीसीटीवी की गहनता से जांच करें। तब रजत की मौत से पर्दा उठ जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि रजत के पास आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी। आइटी कंपनी में उसका 16 लाख का पैकेज था। शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। रजत से पूछा भी गया था कि वह किसी लड़की से शादी तो नहीं करना चाहता है, तब उसने साफ इन्कार कर दिया था।

    रजत भाटी का शव घर पर आते ही पिता संजीव भाटी और मां गीता भाटी फूट फूट कर रो रहे थे। देर शाम परिवार के लोगों ने सूरजकुंड श्मशान में रजत का अंतिम संस्कार कर दिया। संजीव भाटी ने बताया कि तीन साल पहले आइटी कंपनी में रजत की नौकरी लगी थी। इस समय 16 लाख के पैकेज पर नौकरी कर रहा था।

    सप्ताह में एक दिन की छुट्टी में भी घर आता था। मंगलवार को उसका वर्क फोर होम था। इसलिए कंपनी में नहीं गया था। वह नोएडा से गाजियाबाद के होटल में कैसे पहुंचा है?

    यह हमारी समझ से परे है, जबकि मंगलवार दोपहर को रजत ने अपनी मां गीता से काफी बातचीत की है। उस समय भी नहीं लगा कि रजत सुसाइड कर सकता है। उसके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं है। उसके मोबाइल फोन और होटल की सीसीटीवी फुटेज से ही राजफाश हो सकता है। पुलिस से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

    तबीयत खराब होने से इस सप्ताह घर पर नहीं आया था रजत

    मां गीता से रजत की बातचीत हुई थी। रजत ने मां को अपनी तबीयत खराब होना बताया था। इसलिए मां ने ही उसे इस सप्ताह घर लौटने से मना कर दिया था। ताकि उसकी तबीयत और न बिगड़ जाए। उसे अपने कमरे पर ही आराम करने के लिए कहा गया था। यही कारण था कि इस सप्ताह वह घर नहीं आया था। परिवार के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि अपने कमरे से गाजियाबाद के होटल में रजत कैसे पहुंचा? मंगलवार से ही होटल में था। संजीव भाटी ने बताया कि हमारा बेटा तो चला गया, अब रजत की मौत के पीछे की वजह जानना चाहते है।