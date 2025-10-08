Language
    इंस्पेक्टर का बेटा बुलेट के साइलेंसर से छोड़ रहा था पटाखे, दारोगा ने कर दी ये कार्रवाई

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    शामली में तैनात इंस्पेक्टर का बेटा बुलेट से पटाखे बजाते हुए पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक जब्त कर पल्लवपुरम थाने में मामला दर्ज किया। इंस्पेक्टर ने बेटे के लिए सिफारिश की लेकिन पल्लवपुरम इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की। आरोपी की पहचान आदित्य चौधरी के रूप में हुई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक को सीज किया।

    इंस्पेक्टर का बेटा बुलेट के साइलेंसर से छोड़ रहा पटाखे, दारोगा ने कर दी सीज

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। शामली में तैनात इंस्पेक्टर का बेटा अपनी बुलेट के साइलेंसर से दून हाईवे पर पटाखे छोड़ रहा था। ट्रेफिक पुलिस के दारोगा ने बाइक को सीज कर पल्लवपुरम थाने में केस दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर ने मामले में अपने बेटे की सिफारिश की, मगर पल्लवपुरम इंस्पेक्टर ने अनसुना कर कार्रवाई कर दी।

    पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे ट्रेफिक पुलिस में दारोगा भूपेंद्र सिंह वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बुलेट सवार युवक वहां पहुंचा, जो बुलेट के साइलेंसर से पटाखा छोड़ रहा था। पुलिस के सामने वह बेधड़क पल्हेड़ा फ्लाईओवर की तरफ चला गया।

    थोड़ी देर बाद बाइक सवार वापस मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे आया, जहां उसने पुलिस को देखने के बाद भी कई बार वहीं पर बुलेट के साइलेंस से पटाखे छोड़े। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। टीएसआइ ने युवक से बुलेट के कागजात मांगे, मगर उसके पास नहीं थे।

    दारोगा ने बुलेट खड़ी करने को कहा, जिस पर युवक बदसलूकी करने लगा। युवक की पहचान आदित्य चौधरी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी छठी वाहिनी पीएसी के रूप में हुई। टीएसआइ ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-207 के तहत सीज कर दिया। साथ ही इस प्रकरण की तहरीर टीएसआइ भूपेंद्र सिंह ने पल्लवपुरम थाने में दी।

    इंस्पेक्टर पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस मामले में आरोपित युवक के पिता लक्ष्मण सिंह का उनके पास सिफारिश के लिए काल आई थी, जो अपने को शामली पुलिस में इंस्पेक्टर बता रहे थे। मगर, युवक ने अपराध किया था, जिस कारण केस दर्ज हुआ है।