इंस्पेक्टर का बेटा बुलेट के साइलेंसर से छोड़ रहा था पटाखे, दारोगा ने कर दी ये कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। शामली में तैनात इंस्पेक्टर का बेटा अपनी बुलेट के साइलेंसर से दून हाईवे पर पटाखे छोड़ रहा था। ट्रेफिक पुलिस के दारोगा ने बाइक को सीज कर पल्लवपुरम थाने में केस दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर ने मामले में अपने बेटे की सिफारिश की, मगर पल्लवपुरम इंस्पेक्टर ने अनसुना कर कार्रवाई कर दी।

पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे ट्रेफिक पुलिस में दारोगा भूपेंद्र सिंह वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बुलेट सवार युवक वहां पहुंचा, जो बुलेट के साइलेंसर से पटाखा छोड़ रहा था। पुलिस के सामने वह बेधड़क पल्हेड़ा फ्लाईओवर की तरफ चला गया।

थोड़ी देर बाद बाइक सवार वापस मोदीपुरम फ्लाईओवर के नीचे आया, जहां उसने पुलिस को देखने के बाद भी कई बार वहीं पर बुलेट के साइलेंस से पटाखे छोड़े। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। टीएसआइ ने युवक से बुलेट के कागजात मांगे, मगर उसके पास नहीं थे।

दारोगा ने बुलेट खड़ी करने को कहा, जिस पर युवक बदसलूकी करने लगा। युवक की पहचान आदित्य चौधरी पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी छठी वाहिनी पीएसी के रूप में हुई। टीएसआइ ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-207 के तहत सीज कर दिया। साथ ही इस प्रकरण की तहरीर टीएसआइ भूपेंद्र सिंह ने पल्लवपुरम थाने में दी।