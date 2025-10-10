UP Land Acquisition: यूपी के ये किसान होंगे मालामाल, लिंक मार्ग के लिए ज्यादा दाम पर खरीदी जाएगी 10 हेक्टेयर जमीन

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजौली गांव से खरखौदा को जाने वाले लिंक मार्ग पर 10 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक गलियारा के लिए चिह्नित है। इसकी खरीद की जानी है। लिंक मार्ग की इस जमीन के मालिक किसानों को सामान्य दरों से 20 प्रतिशत ज्यादा मूल्य मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन संशोधित दर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जिसे स्वीकृति के लिए यूपीडा को भेजा जाएगा। स्वीकृति के बाद किसानों से जमीन के बैनामे कराए जाएंगे।



गंगा एक्सप्रेसवे से सटाकर स्थापित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा के प्रथम चरण के लिए भूमि खरीद का कार्य ठिठका हुआ है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द भूमि खरीद का काम पूरा करके इसका आवंटन उद्यमियों को करना चाहती है। जिसके चलते जिला प्रशासन पर भूमि की खरीद का काम पूरा करने का दबाव है।

हाल ही में बिजौली गांव में 11 हेक्टेयर भूमि की खरीद की गई थी। जिसका भुगतान किसानों के खातों में बुधवार को कर दिया गया। अब बिजौली-खरखौदा लिंक मार्ग पर स्थित लगभग 10 हेक्टेयर भूमि की खरीद की तैयारी है। नियमानुसार लिंक मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक किया जाता है।

जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने हाल ही में भूमि की खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने एडीएम वित्त को भूमि के संशोधित दर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। एडीएम वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि जल्द प्रस्ताव तैयार करके यूपीडा को भेजा जाएगा।

