यूपी के इस जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में तलाशे बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठिए, पुलिस को मिले ये दस्तावेज

जागरण टीम, मेरठ। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को झुग्गी-झोपड़ियों में तलाशने के लिए सोमवार को मेरठ और आसपास के जिलो में अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों का सत्यापन किया। यहां रह रहे लोगों के पास बंगाल और असम के पतों के आधार कार्ड और वोटर आइडी मिली है। सभी के नाम और मोबाइल नंबर थाने के रजिस्टर में अंकित किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मेरठ समेत कई शहरों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरठ के एसएसपी डा. विपिन ताडा के आदेश पर सीओ कोतवाली-एएसपी अंतरिक्ष जैन ने पुलिस फोर्स के साथ घोसीपुरा के समीप 80 झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 225 लोगों का सत्यापन किया।

सीओ यातायात अभिषेक पटेल ने भी टीम के साथ पीएसी 44वीं वाहिनी के समीप 120 झुग्गियों में रहने वाले 250 लोगों का सत्यापन किया गया। इन सभी के पास बंगाल और असम के आधार कार्ड तथा वोटर आइडी कार्ड मिले हैं।