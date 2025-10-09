अपनी पत्नी को दोस्तों के साथ सुलाना चाहता था पति, महिला बोली- नहीं करूंगी... फिर सबके सामने कर दी ये हरकत

जागरण संवाददाता, मेरठ। दहेजलोभी परिवार का उत्पीड़न सहती रही शहनाज ने हर जिम्मेदारी पूरी करने का प्रयास किया। पति ने जब उसे दोस्तों के सामने परोसने का प्रयास किया तो उसने इंकार कर दिया। विरोध करना उसे भारी पड़ा। पति ने तीनों बच्चों समेत मारपीट कर घर से निकाल दिया और तीन तलाक दे दिया। गुरुवार को महिला तीनों बच्चों को लेकर एसएसपी डा. विपिन ताडा से मिली। कहा, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित पति को सजा दे दीजिए। एसएसपी ने सीओ को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है।

लोहियानगर निवासी शहजान ने बताया कि उसकी शादी 23 जून 12 को शहजाद से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुरालिया दहेज को लेकर परेशान करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर उसे बेरहमी से पीटा जाता था। वह जुल्म सहती रही। उसके तीन बच्चे हो गए। इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। पति अपने दोस्तों को घर बुलाने लगा।