खुद की पत्नी की हत्या और 22 दिन बाद दर्ज कराई गुमशुदगी...यूं खुला राज और अब हुआ यह सब

जागरण संवाददाता, मेरठ। नईमा की हत्या के 22 दिन बाद आरोपित पति शहजाद ने चरथावल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि 16 सितंबर को नईमा लापता है। पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में आठ अक्टूबर को शहजाद निवासी कुरैशियान फलावदा (मेरठ) हाल निवासी लक्खीपुरा लिसाड़ी गेट ने अपनी पत्नी नईमा यासमीन निवासी डिब्रूगढ़ (असम) की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

आनलाइन मुलाकात हुई, दिल्ली में किया निकाह : दिल्ली की मंडावली मस्जिद के इमाम रिफाकत से इमाम शहजाद की दोस्ती थी। रिफाकत जमात पर असम गया था। वहां उसकी मुलाकात नईमा की बड़ी बहन से हुई थी। बड़ी बहन ने रिफाकत से नईमा के निकाह के लिए अच्छा लड़का बताने के लिए कहा। इस पर उसने शहजाद के नाम का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद शहजाद नईमा से मोबाइल पर बातचीत करने लगा। शहजाद ने नईमा को नहीं बताया कि उसका निकाह हो चुका है।



डिब्रूगढ़ की नईमा यासमीन ग्रेजुएट थी

डिब्रूगढ़ की नईमा यासमीन ग्रेजुएट थी, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी थी, जबकि इमाम शहजाद कक्षा पांच पास था। इसलिए दोनों के खयालत मिलते नहीं थे। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि नईमा और शहजाद के रहन-सहन में काफी अंतर था। उसके बाद भी नईमा सबकुछ भूलाकर शहजाद के साथ रहने लगी थी, लेकिन शहजाद के पहले निकाह के बारे में जानकारी मिलने के बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया था। नईमा पुलिस के शिकायत करने की धमकी देकर अपने आसाम जाना चाहती थी।

शहजाद ने उसे काफी रोकने का प्रयास किया। नईमा ने शहजाद की बात मानने से इन्कार कर दिया। तब उसने हत्या की पटकथा रच डाली। एसएसपी ने बताया कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम भी दिया गया।