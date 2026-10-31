मेरठ: फ्रिज में स्पार्किंग के बाद घर में रखे LPG सिलिंडर में लगी आग, सिलिंडर फटने के खतरे के बीच पुलिस ने दिखाया साहस

जागरण संवाददाता, मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोहल्ले में एक मकान में आग लगने से अफरातफरी मच गई। मांस भूनने के दौरान पास में रखे फ्रिज में अचानक स्पार्किंग हुई। बराबर रखे गैस सिलिंडर ने आग पकड़ ली। आग धीरे-धीरे कमरे में फैलने लगी। सिलिंडर में आग देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे एसजी इंटर कॉलेज के सामने की है। साहिल पुत्र नत्थू पासी अपने पुराने मकान में मांस भूनने का काम कर रहे थे। इसी दौरान फ्रिज में स्पार्किंग होने से गैस सिलिंडर में आग लग गई। मकान में आग फैलती देख पड़ोसी कपिल राही ने रोहटा रोड चौकी प्रभारी को फोन कर सूचना दी।

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सिलिंडर में आग लगी देख पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। सिलिंडर फटने के खतरे के बावजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए आग पर काबू पाया।