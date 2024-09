Meerut House Collapse: मेरठ में बड़ा हादसा, तीन मंजिला मकान धराशायी; एक ही परिवार के 9 लोग दबे

जागरण संवाददाता, मेरठ। Meerut House Collapse: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बड़ा हादसा हुआ। शहर के जाकिर कॉलोनी में बरसात के चलते तीन मंजिला मकान गिर गया है। इसमें एक ही परिवार के 9 लोगों के दबे होने की सूचना है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Selva Kumari, Commissioner Meerut Division says, "A building has collapsed in Zakir Colony. 8-10 people are trapped under it. Rescue operation is underway...Police and fire officials are carrying out rescue operation. Army, NDRF, SDRF have been informed." pic.twitter.com/K3RSyitk2L