जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूलेन स्थित होटल स्क्वायर में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म और बीच बाजार मारपीट के मामले में एसओ हटा दिए गए। उन्हें कचहरी सुरक्षा का इंचार्ज बनाया गया। साथ ही एसओ, बेगमपुल चौकी प्रभारी और दो बीट कांस्टेबल की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। मुख्य आरोपित सलमान के पुराने मुकदमों पर भी जांच बैठा दी है। साथ ही थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर की फाइल तैयार की।

कंकरखेड़ा के रोहटा रोड स्थित गांव शाहपुर जैनपुर निवासी सलमान उर्फ सोनू पर गाजियाबाद की 24 वर्षीय युवती को सोमवार को आबूलेन स्थित होटल स्क्वायर में रातभर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने का आरोप है। युवती अपनी सहेली और उसके प्रेमी कृष्णा के साथ होटल पहुंची थी। कृष्णा वहां मैनेजर था।

मंगलवार दोपहर युवती किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर मुख्य सड़क पर पहुंची तो सलमान ने उसे बीच बाजार में गिराकर पीटा, बाल पकड़कर घसीटा और वापस होटल ले गया। भीड़ के पीछा करने पर वह होटल के पीछे से कूदकर फरार हो गया था। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

युवती के बयान के आधार पर दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। बुधवार को नरहेड़ा के पास निर्माणाधीन अंडरपास के निकट घेराबंदी के दौरान सलमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और अंडरपास से नीचे कूद गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।