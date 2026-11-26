जागरण संवाददाता, मेरठ। दो बच्चों के पिता सलमान के खौफ में युवती पूरी रात उसके सामने प्यार का नाटक करती रही। उसे डर था कि यदि सलमान को भनक लग गई कि वह भागने की फिराक में है तो वह चाकू से उसके टुकड़े कर देगा। थाने में पुलिस के सामने आपबीती सुनाते हुए युवती रोने लगी। अनुसूचित जाति की युवती ने बताया कि दो साल पहले गाजियाबाद के एक माल में सलमान से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई। युवती के चाचा की हाल में मौत हुई है।

सोमवार को युवती ब्रह्मपुरी निवासी अपनी सहेली से मिलने गाजियाबाद से मेरठ आई थी। आरोप है कि सहेली का प्रेमी कृष्णा उसे कार में बैठाकर आबू लेन स्थित होटल स्क्वायर ले गया। वहां सलमान पहले से मौजूद था। कृष्णा इस होटल में मैनेजर है।

रातभर कमरे में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

सीओ संजय गुप्ता ने बताया कि सलमान और कृष्णा युवती को होटल के कमरे में ले गए। आरोप है कि दोनों ने रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाकू दिखाकर हत्या की धमकी दी। युवती ने पुलिस को बताया कि वह पूरी रात सुबह होने का इंतजार करती रही। सलमान के सामने वह उसकी हां में हां मिलाती रही। सोमवार दोपहर एक बजे युवती होटल से निकलकर भागी, लेकिन सलमान उसे पकड़कर दोबारा होटल ले गया।

बिना आईडी कमरा देने पर पुलिस की भूमिका भी कठघरे में

होटल में बिना आइडी कमरा देने और पुलिस की नियमित चेकिंग नहीं होने का मामला भी सामने आया है। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने होटलों में ठहरने वालों की आइडी जांचने और होटल रजिस्टर की नियमित जांच के निर्देश दे रखे हैं। फिर सलमान को बिना आइडी कमरा कैसे दिया गया, इसकी जांच की जा रही है। अन्य होटलों में भी ऐसी घटनाओं पर पुलिस को नजर रखने के आदेश दिए गए।