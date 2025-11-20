यूपी में हिंदू युवक ने सड़क किनारे बना दी मजार, हरा कपड़ा ढककर लिखा- 'पीर बाबा'; पुलिस को बताई ये वजह
मेरठ के परतापुर में एक हिंदू युवक द्वारा सड़क किनारे पीर की मजार बनाने पर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने हिंदुओं को बरगलाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को मजार हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने मजार तोड़ दी। पुलिस ने दोबारा मजार बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददता, मेरठ। परतापुर में दिल्ली रोड पर सड़क किनारे हिंदू युवक ने पीर की मजार बना ली। आसपास के लोगों को सूचना मिली तो उन्होंने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि यहां हिंदुओं को बरगलाया जाएगा। हंगामे की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर परतापुर सतवीर अत्री ने मजार बनाने वाले युवक को हड़काया और तत्काल मजार हटाने को कहा। युवक ने मजार को तोड़ना शुरू किया दिया। इसके बाद ही लोग शांत हुए।
परतापुर में दिल्ली रोड पर हंसराज सैनी की बेकरी की दुकान है। हंसराज ने दुकान के सामने पहले एक कमरा बनाया। फिर उसके अंदर एक मजार बना दी। कमरे पर उसने पीर बाबा की मजार लिख दिया। मजार पर हरा कपड़ा ढक दिया। यहां अगरबत्ती जलाई जाने लगी।
आसपास के लोगों को हंसराज के मजार बनाने की जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया। लोगों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि मजार पर हिंदुओं को बहला फुसलाकर शोषण किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पहले से कोई मजार नहीं थी। ऐसे में कैसे यहां बिना अनुमति के मजार बनाई जा सकती है।
हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। इंस्पेक्टर सतवीर अत्री ने मौके पर पहुंचकर हंसराज सैनी को हड़काया। उसने बताया कि वर्ष 94 में बेकरी पर काम करने के दौरान सामान सही नहीं बन रहा था। इसी दौरान एक बेकरी पर काम करने वाले सत्तार कारीगर ने बताया कि सपने में आए पीर बाबा ने उसका स्थान बनाने को कहा है।
उन्होंने सड़क किनारे पीर बाबा की मजार बना दी। इसके बाद उनका सामान सही बनने लगा। हाईवे बनने के दौरान पीडब्ल्यूडी ने पीर की मजार हटवा दी थी। अब उन्होंने अपनी दुकान के सामने मजार बनवा दी है। हंसराज ने बताया कि प्रशासन, पुलिस व लोगों को एतराज है तो मजार हटा दी है। उधर, इंस्पेक्टर सतवीर अत्री ने कहा कि यदि फिर यहां मजार बनाने का प्रयास किया गया तो रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।