हिंदुओं ने लगाए ‘मकान बिकाऊ’ के पोस्टर, युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने युवक को किया है गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। शताब्दीनगर सेक्टर पांच में एक युवक पर मुस्लिम युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने पर वहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। इसके बाद हिंदू परिवार युवक को थाने से छोड़ने की मांग को लेकर कालोनी के पार्क में धरने पर बैठ गए। सीओ ब्रह्मपुरी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े हैं।

परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर सेक्टर पांच निवासी राजेंद्र पाल ने बताया कि कालोनी में रीना पत्नी गिरिराज अपने चार बच्चों के साथ रहती है। रीना फैक्ट्री में काम कर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। रीना के बड़े बेटे वीर की दोस्ती कालोनी में ही रहने वाली एक मुस्लिम युवती से है।

सोमवार रात में युवती रीना के घर आ गई। आरोप है कि देर रात में युवती का पिता और उसकी बड़ी बहन महिला के घर आई और जबरन युवती को अपने साथ ले जाने लगे रीना व उसके बेटे वीर ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उनका बीच-बचाव कराया।

इसके बाद युवती अपने पिता के साथ घर चली गई। मंगलवार सुबह मुस्लिम व्यक्ति ने वीर पर अपनी बेटी के अपहरण व मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस वीर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। युवक के गिरफ्तार होने के बाद कालोनी के करीब 40 परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाकर पार्क में धरने पर बैठ गए।

लोगों ने युवक को थाने से छोड़े जाने और मुस्लिम परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े रहे।