    आंखो देखी: इस हाईवे पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, रामभरोसे कोहरे में दौड़ रहे वाहन

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। परताप ...और पढ़ें

    सुशील कुमार, मेरठ। यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार इनकी रोकथाम को लेकर गंभीर दिखाई दे रही हैं। गुरुवार की रात साढ़े दस बजे कोहरे ने सड़क को ढक लिया था। वाहनों की गति भी काफी धीमी थी। हालात ये हो गए, कि एक के पीछे एक वाहन लगाकर चालक हाईवे पर चल रहे थे।

    परतापुर इंटरचेंज से लेकर मोदीपुरम फ्लाइओवर तक सबसे बड़ी हादसों की वजह रेस्टोरेंट और ढाबों के बाहर सड़क किनारे खड़े वाहन बन सकते है। लेकिन पुलिस उक्त रेस्टोरेंट और ढाबों को रात के समय बंद कराने में भी नाकाम साबित हुई।

    कंकरखेड़ा पुलिस ने शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश दिए, पर ज्यादातर ढाबे संचालित हो रहे है। स्पीड़ नापने का मीटर हाईवे पर जरूर चलता मिला है। दैनिक जागरण की देर रात की पड़ताल में हाईवे की हकीकत से आपको भी बयां करते हैं, ताकि आपका सफर सुरक्षित हो सकें।

    रात 10:22 बजे परतापुर इंटरचेंज से मोदीपुरम फ्लाईओवर तक करीब 18 किमी की दूरी 11:20 बजे तक तय की। यह दूरी सामान्य दिनों व यातायात के दौरान 14 मिनट में तय हो जाती है। परतापुर इंटरचेंज पर ही बड़ा हादसा होने की आशंका हैं। कोहरे में मेरठ एक्सप्रेसवे से उतरने वाले वाहनों को लेकर पुलिस जरा भी सजग नहीं है।

    एक्सप्रेसवे से दिल्ली रोड पर उतरते ही सड़क किनारे ढाबे संचालित हो रहे है। ढाबों के सामने सड़क पर तीन लेयर में वाहन खड़े हुए है, जो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले वाहनों के लिए बड़ा खतरा बने हुए है। ढाबों के बीच घाट पुलिस चौकी है। चौकी पर अंदर पुलिस भी मौजूद है, पर वह मोबाइल पर वीडियो देखने में लगे हुए है, पुलिस जरा भी बेतरतीब खड़े वाहनों को देख नहीं पा रही है, जो बड़े हादसे की वजह बन सकते है।

    सुभारती मेडिकल कालेज पर भी पुलिस चौकी है, लेकिन वहां भी पुलिसकर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे है। हालांकि यहां पर लाइट अधिक होने की कोहरा कुछ कम जरूर हो जाता है, पर होटलों में जाने वाले वाहन भी हादसे को दावत दे रहे है।

    बागपत फ्लाइओवर से हरिद्वार की तरफ उतरते ही वाहन खड़े है, जो कोहरा ज्यादा होने पर सड़क किनारे खड़े है। यहां भी बड़ा हादसा हो सकता है। रोहटा और कंकरखेड़ा फ्लाओवर का भी यही हाल है। मोदीपुरम फ्लाइओवर के नीचे भी वाहन खड़े है, जबकि पास में पुलिस चौकी है। उसके बाद भी पुलिस उक्त वाहनों को नहीं हटा पा रही है।

    कोहरे ने बरपाया है हाईवे पर कहर
    हाईवे के हालत यह है कि दस फीट दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चालक एकत्र होकर चल रहे है। यही कारण है कि सड़क पर कुछ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर वाहनों ने कोहरे से निपटने के इंतजाम जरूर किए है। लेकिन कोहरे के कहर के सामने सभी इंतजाम नाकाफी है। कोहरे की वजह से कुछ ट्रक चालक तो आगे चलने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे है।

    दिल्ली देहरादून हाईवे पर पड़ने वाली पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मुस्तैदी से ड्यूटी करने के आदेश दिए है। सेक्टर चेकिंग करने वाले अधिकारी को उनको चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी यातायात को बताया गया कि वाहन चालकों से अपील की जाए कि कोहरे के समय सड़क से काफी दूर हटकर ही वाहनों को खड़ा करें, वरना हादसा हो जाएगा -डा. विपिन ताडा, एसएसपी