मेरठ-करनाल हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग से मची भगदड़, इंस्टाग्राम की वजह से शुरू हुआ था विवाद

मेरठ-करनाल हाईवे पर फायरिंग की घटना में दो युवक बाल-बाल बचे। इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज के बाद एक युवक को जान से मारने की नीयत से बुलाया गया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। मेरठ-करनाल हाईवे पर गुरुवार देर रात कई राउंड़ फायरिंग हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा तफरी मच गई। वहीं स्कोर्पियो में सवार दो युवक अपनी जान बचाकर भागे। स्कोर्पियो के अागे वाले शीशे में चार गोली के निशान हैं।

हमलावर भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को धर दबोचा और उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कंकरखेड़ा पुलिस अब फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपित की तलाश में जुटी है।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में खिर्वा रोड स्थित गांव जेवरी निवासी कृष्ण उर्फ ओमपाल पुत्र कालीचरण ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को वह अपने घर पर था। कहा कि इंस्टाग्राम पर उसका दोस्त कंकरखेड़ा निवासी मयंक बात कर रहा था।

इसी बीच मयंक के साथ बैठे मोहित सहरावत ने कृष्ण को गाली दी। कृष्ण ने मयंक से गाली देने वाले के बारे में पूछा तो उसने मोहित का नाम बताया। मोहित और कृष्ण के बीच व्हाटसएप काल पर कहासुनी हो गई।

मयंक ने काल कर कृष्ण को अपनी दुकान चौधरी बिल्डर्स सरधना रोड नंगलाताशी बुलाया। जिसके बाद कृष्ण अपने दोस्त विवेक निवासी सैनिक विहार नंगलाताशी के साथ अपनी स्कोर्पियो में सवार होकर मौके पर पहुंच गया, मगर वह गाड़ी से उतरा नहीं था।

इसी बीच पहले से खड़ी काले रंग की स्कोर्पियो में से मोहित सहरावत पुत्र नरेश निवासी गांव जंगेठी, हाल पता श्रद्धापुरी फेज-वन कंकरखेड़ा बाहर निकला और धमकी देते हुए उसने निशाना साधते हुए गाड़ी में बैठे कृष्ण पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कृष्ण और विवेक ने नीचे झुृककर अपनी जान बचाई। चार गोली स्कोर्पियो के अगले शीशे में छेद कर पार हो गई।

फायिरंग के समय मोहित के साथ मयंक भी उसकी गाड़ी में बैठा था। फायरिंग के बाद दोनों हमलावर भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रकरण जाना। जांच में पता चला कि 2019 में कार के रुपयों के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, तभी से यह विवाद चल रहा है।