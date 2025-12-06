UP High Alert: छह दिसंबर को लेकर वेस्ट यूपी में भी हाई अलर्ट, 14 सेक्टर-32 जोन में बांटा मेरठ; ड्रोन से निगरानी
मेरठ में अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। शहर को 14 सेक्टरों और 32 जोनों में विभाजित किया गया है, संवेदनशील क्षे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस को लेकर शनिवार(आज) जिले में हाई अलर्ट किया है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस के दृष्टिगत जिले को 14 सेक्टर व 32 जोन में बांटा है। इसके अलावा एसएसपी ने संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए है।
एसएसपी ने जिले के सभी सीओ और थानेदारों को सूचित किया है कि अपने -अपने क्षेत्रों में कड़ी नजर रखे। संवेदनशील क्षेत्र में लगातार गश्त की जाए और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखे और अफवाह फैलाने वालों का तत्काल संज्ञान लिया जाए।
जिले में कही भी किसी तरह का विवाद हो उसका तत्काल संज्ञान ले और उच्चाधिकारी को जानकारी दी जाए। ताकि समय से उसका निपटारा किया जा सकें। एसएसपी ने लिसाड़ी गेट, लोहियानगर, टीपीनगर थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस लगाने के आदेश दिए है।
