    16 साल की किशोरी ने दिया बेटी को जन्म, जब उसने पिता का नाम बताया तो मच गई खलबली; SSP तक पहुंचा मामला

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसके चलते पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

    सामूहिक दुष्कर्म की शिकार किशोरी ने जन्मा बच्चा, एक आरोपित गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नौचंदी के कैलाशपुरी में मकान मालिक के बेटे ने घर में काम करने वाली किशोरी के साथ दोस्तों संग मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता गर्भवती हो गई। 15 दिन पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

    पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को उसने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दी। एसएसपी के निर्देश पर नौचंदी पुलिस ने तीनों आरोपितों पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    भावनपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने एसएसपी को दी शिकायत में बताया कि वह घरों में काम कर बेटियों का पालन-पोषण कर रही है। नौचंदी के कैलाशपुरी निवासी एक महिला एक अगस्त 2024 को उसकी 16 वर्षीय बड़ी बेटी को अपने घर के कामकाज के लिए ले गई थी।

    वहां महिला के बेटे बिट्टू ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने दोस्त मागवेंद्र व मुकुल जैन के साथ मिलकर कई बार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बेटी के गर्भवती होने पर गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन चिकित्सक ने इन्कार कर दिया।

    पीड़िता के अनुसार, इसकी शिकायत नौचंदी थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। गत 22 सितंबर को बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह पुत्री को लेकर आरोपित के घर पहुंची तो वह फरार हो गए। इसके बाद भावनपुर थाने गई तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।

    अब अलग-अलग मोबाइल नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। शिकायत करने पर उसे व उसकी तीनों बेटियों की हत्या करने की धमकी मिल रही है।

    एसएसपी डा. विपिन ताडा का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर तीन आरोपितों पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    वहीं, मामले की गंभीरता से जांच के लिए सीओ कैंट नवीना शुक्ला के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित की है, जिसमें महिला थाना प्रभारी सीता सिंह और नौचंदी थाने की एक महिला दरोगा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी ने गत दिसंबर में आरोपित के घर में काम करना बंद कर दिया था। फिर महिला के साथ दुष्कर्म किसने किया। इन सभी पहलुओं को देखते ही गंभीरता से जांच की जाएगी।