एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में लगी भीषण आग... भारी नुकसान की आशंका

संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा, (मेरठ)। मेरठ-हापुड़ रोड स्थित नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

लोगों ने जब धुआं उठता देखा और तुरंत प्रबंधन को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर में आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही मौखिक रूप से पास के पुलिस थाने में इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकमकर्मी व स्टाफ के कर्मचारी एवं अधिकारी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कालेज के सर्वर/रिकार्ड रूम में रखी अहम फाइल, कंप्यूटर और रिकॉर्ड्स, सर्वर के जलने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।