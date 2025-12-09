Language
    एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में लगी भीषण आग... भारी नुकसान की आशंका

    By Pramod Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    मेरठ के नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में आग लग गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ...और पढ़ें

    नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में लगी आग से जला सामान। सौ. पुलिस विभाग

    संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा, (मेरठ)। मेरठ-हापुड़ रोड स्थित नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के सर्वर-रिकार्ड रूम में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।
    लोगों ने जब धुआं उठता देखा और तुरंत प्रबंधन को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर में आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही मौखिक रूप से पास के पुलिस थाने में इसकी सूचना दी गई। मौके पर दमकमकर्मी व स्टाफ के कर्मचारी एवं अधिकारी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कालेज के सर्वर/रिकार्ड रूम में रखी अहम फाइल, कंप्यूटर और रिकॉर्ड्स, सर्वर के जलने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    कार्यालय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा इंतज़ाम और मजबूत करने की बात कही है।