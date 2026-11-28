जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेस वे औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर दो साल से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है।

किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में जमीन का बाजार मूल्य निर्धारित कर चार गुना मुआवजा देने पर प्रथम सहमति बनी। साथ ही तीनों गांवों के किसानों को समान दर से मुआवजा देने पर भी सहमति जताई गई।

किसान संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष श्योराज सिंह त्यागी के नेतृत्व में करीब 15 किसान प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष मांगें रखीं। वार्ता में एडीएम वित्त, एडीएम प्रशासन विजय वर्धन तोमर, एडीएम भूमि अध्याप्ति नवीन चंद्र सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

जमीन की दर निर्धारित करने पर सहमति वार्ता में तय हुआ कि एक सप्ताह के भीतर निबंधक कार्यालय से पिछले छह माह के सभी बैनामों का रिकार्ड निकलवाकर जमीन के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सभी बैनामों के मूल्य का औसत निकालकर जमीन की दर निर्धारित करने पर सहमति बनी।