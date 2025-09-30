Language
    यूपी के इन किसानों को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्ते, DM साहब ने भी कर दिया क्लियर

    By Sarvendra Pundir Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:27 PM (IST)

    मेरठ में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसान जनसेवा केंद्र पंचायत सहायक या लेखपाल के माध्यम से आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल की आवश्यकता होगी। डीएम ने जल्द से जल्द आईडी बनवाने की अपील की है।

    डीएम की अपील, हर किसान बनवाए अपनी फार्मर आइडी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। डीएम डा. वीके सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा सभी किसानों की जमीन के रिकॉर्ड को आनलाइन करने के लिए फार्मर आइडी बनाई जा रही है। यह कार्य पहले 31 जनवरी तक पूरा किया जाना था, लेकिन सभी किसानों की आइडी नहीं बनने के कारण इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।

    फार्मर आइडी जनसेवा केंद्र, पंचायत सहायक, लेखपाल, कृषि सहायक के माध्यम से बनाई जा रहीं है, जिसमें किसानों को अपना आधार कार्ड, खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल लेकर जनसेवा केंद्र पर लाना होता है। सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी।

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें भी नहीं मिल पाएगी। जनपद में 247360 किसानों की फार्मर आइडी बनाई जानी है, लेकिन अभी तक 117598 किसानों की आइडी ही बन पाई है। मात्र 47.54 प्रतिशत आइडी ही बनी है। डीएम ने अपील की है कि किसान अपनी आइडी जल्द से जल्द बनवा लें।  .