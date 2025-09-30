यूपी के इन किसानों को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्ते, DM साहब ने भी कर दिया क्लियर

मेरठ में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसान जनसेवा केंद्र पंचायत सहायक या लेखपाल के माध्यम से आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल की आवश्यकता होगी। डीएम ने जल्द से जल्द आईडी बनवाने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। डीएम डा. वीके सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा सभी किसानों की जमीन के रिकॉर्ड को आनलाइन करने के लिए फार्मर आइडी बनाई जा रही है। यह कार्य पहले 31 जनवरी तक पूरा किया जाना था, लेकिन सभी किसानों की आइडी नहीं बनने के कारण इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।

फार्मर आइडी जनसेवा केंद्र, पंचायत सहायक, लेखपाल, कृषि सहायक के माध्यम से बनाई जा रहीं है, जिसमें किसानों को अपना आधार कार्ड, खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल लेकर जनसेवा केंद्र पर लाना होता है। सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी।