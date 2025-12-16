Delhi-Meerut Expressway पर अब हाई स्पीड में नहीं दौड़ा सकेंगे वाहन, अधिकतम गति सीमा हो गई फिक्स

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे को देखते हुए पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी है। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुन बिसेन ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे (डीएमई), ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ( ईपीई) और राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है, जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है।

मौजूदा समय में डीएमई पर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी की रफ्तार मान्य है, जबकि ईपीई पर 120 किमी की रफ्तार से हल्के वाहन दौड़ सकते हैं। एनएच-नौ पर हल्के वाहनों के लिए 80 किमी और भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 कमी है। नई लागू की गई गति सीमा सोमवार रात 11 बजे से 15 फरवरी तक के लिए लागू है।



आज वाहनों की गति सीमा घटाने के लिए परियोजना निदेशक से होगी बात



एसपी यातयात राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि कोहरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली देहरादून हाईवे, मेरठ-बुलंदशहर हाईवे, मेरठ-करनाल हाईवे, मेरठ-पौड़ी हाईवे की गति सीमा घटाने के लिए मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशक अमित प्रणव से बातचीत होगी। उनसे बातचीत के बाद नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्गो पर वाहनों की गति सीमा घटाने के लिए मंगलवार को निर्णय लिया जाएगा।