    मेरठ में अब ये भी होने वाला है, इन चार चौराहों पर बनेगी ई-रिक्शा लेन; सभी केबल होंगे भूमिगत

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    मेरठ के चार प्रमुख चौराहों का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। चौराहों पर बाईं तरफ मुड़ने के लिए फ्री लेन बनेगी और ई-रिक्शा के लिए अलग लेन होगी। फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और उन पर रेलिंग लगाई जाएगी। हापुड़ अड्डा चौराहे के लिए अलग से रीटेंडर किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    बच्चा पार्क, मेरठ

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चार प्रमुख चौराहों तेजगढ़ी, कमिश्नरी आवास चौराहा, हापुड़ अड्डा और बच्चा पार्क का चाैड़ीकरण और विस्तारीकरण होगा। इन चौराहों पर अब बाई तरफ वाली सड़क पर जाने के लिए रेड लाइट पर रुकना नहीं पड़ेगा बल्कि वे उसी गति से बाईं तरफ (लेफ्ट टर्न) मुड़ते हुए निकल जाएंगे। चौराहों पर बाईं तरफ फ्री लेन बनेगी।

    चौराहों पर 100 मीटर तक बिजली के खंभे समेत सभी खंभे या अन्य उपकरण आदि हटाए जाएंगे और उससे संबंधित सभी केबल को भूमिगत किया जाएगा। पूरे चाैराहे पर सड़क का निर्माण होगा।

    मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के हाल में तकनीकी बिड खोली गई। गुरुवार को वित्तीय बिड खोलकर कंपनी का चयन किया जाएगा। वर्क आर्डर हाेने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपये से निर्माण कार्य होंगे। इन चाैराहों पर ई-रिक्शा के लिए अलग से लेन होगी। ये लेन 10 फुट की रहेगी ताकि आसानी से आवागमन हो सके और यात्री को बैठाया और उतारा जा सके।

    इन चौराहों पर 100 मीटर दूर ही ई-रिक्शा खड़े हाे सकेंगे। वह भी अपनी निर्धारित लेन में रहेंगे। कार, बाइक समेत अन्य वाहन ई-रिक्शा लेन में नहीं जाएंगे वहीं ई-रिक्शा भी सामान्य वाहनों की लेन में नहीं जाएंगे। यही नहीं चिह्नित चारों चौराहों पर फुटपाथ अब अतिक्रमण मुक्त करके नया रूप दिया जाएगा। सभी फुटपाथ पर दोनों तरफ रेलिंग लगेगी ताकि कोई उस पर वाहन न ले जा सके न ही दुकान खोल सके। चौराहों के फुटपाथ पर लगातार निगरानी होगी।

    हापुड़ अड्डा चौराहे का होगा री-टेंडर

    चार चौराहों के लिए एक साथ टेंडर आमंत्रित किए गए थे लेकिन हापुड़ अड्डा से संबंधित कार्य के लिए कंपनियां तकनीकी बिड का मानक पूरी नहीं कर सकीं। इसलिए अब हापुड़ अड्डा के लिए अलग से रीटेंडर किया जाएगा।