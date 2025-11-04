मेरठ में अब ये भी होने वाला है, इन चार चौराहों पर बनेगी ई-रिक्शा लेन; सभी केबल होंगे भूमिगत

जागरण संवाददाता, मेरठ। चार प्रमुख चौराहों तेजगढ़ी, कमिश्नरी आवास चौराहा, हापुड़ अड्डा और बच्चा पार्क का चाैड़ीकरण और विस्तारीकरण होगा। इन चौराहों पर अब बाई तरफ वाली सड़क पर जाने के लिए रेड लाइट पर रुकना नहीं पड़ेगा बल्कि वे उसी गति से बाईं तरफ (लेफ्ट टर्न) मुड़ते हुए निकल जाएंगे। चौराहों पर बाईं तरफ फ्री लेन बनेगी।

चौराहों पर 100 मीटर तक बिजली के खंभे समेत सभी खंभे या अन्य उपकरण आदि हटाए जाएंगे और उससे संबंधित सभी केबल को भूमिगत किया जाएगा। पूरे चाैराहे पर सड़क का निर्माण होगा। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के हाल में तकनीकी बिड खोली गई। गुरुवार को वित्तीय बिड खोलकर कंपनी का चयन किया जाएगा। वर्क आर्डर हाेने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपये से निर्माण कार्य होंगे। इन चाैराहों पर ई-रिक्शा के लिए अलग से लेन होगी। ये लेन 10 फुट की रहेगी ताकि आसानी से आवागमन हो सके और यात्री को बैठाया और उतारा जा सके।