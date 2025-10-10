Language
    मेरठ में चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों का एनकाउंटर, एक के पैर में लगी गोली

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    मेरठ में पुलिस चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बरामद किए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर पुलिस ने महरौली बंबे पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाशों के पास से दो तमंचे, लूटी गई रकम, मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को सीएचसी भूड़बराल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार गत आठ अक्टूबर को जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर के गांव सैदपुर निवासी शहजाद पुत्र इस्तेयाक किसी काम से मेरठ आया था। जब वह महरौली बाग के पास पहुंचा तो केटीएम बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर शहजाद से 27 हजार रुपये की नकदी व मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।

    पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। गुरुवार देर रात में पुलिस टीम महरौली बंबे पर गश्त कर रही थी। इस दौरान केटीएम बाइक पर तीन युवक दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रूकने का इशारा किया तो बदमाशों ने फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।

    इसके बाद पुलिस ने अन्य दो बदमाशों को घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान प्रिंस पुत्र भीम निवासी चौहानपुरी, विकास पुत्र तिलक चंद निवासी विकास नगर और आशु पुत्र अशोक कुमार निवासी शिवपुरम थाना टीपीनगर के रूप में हुई। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी गई रकम से 20 हजार रुपये की नकदी, मोबाइल व दो तमंचे बरामद किए है।