मेरठ में गोली चलने से मचा हड़कंप, काला नकाब लगाकर कोचिंग के शिक्षक पर किसने की फायरिंग?

मेरठ के शारदा रोड पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट के शिक्षक अमित त्यागी को सेंटर से उतरते समय गोली मार दी गई। पीठ में लगी गोली से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावर की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शारदा रोड स्थित अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षक को सेंटर से उतरते समय सीढ़ी पर पीठ में गोली मारी। गोली साइड से बाहर निकल गई है। खून से लथपथ हालत में शिक्षक को केएससी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने अस्पताल में पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही फोरेसिंक टीम बुलाकर मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद घायल का परिवार भी अस्पताल पहुंच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ब्रह्मपुरी के शारदा रोड पर भाजपा नेता निमेश वशिष्ठ का अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर हैं। उक्त सेंटर पर पिछले 15 साल से अमित त्यागी निवासी शिव शक्ति नगर बतौर शिक्षक हैं। शुक्रवार को रात करीब नौ बजे कोचिंग सेंटर पर निमेश वशिष्ठ, अर्चित जैन, हिमांशु शर्मा और अमित त्यागी बैठे हुए थे।

करीब सवा नौ बजे अमित त्यागी सेंटर से घर के लिए निकले। सेंटर प्रथम फ्लोर पर है। सीढ़ी से उतरते समय ही पीछे से किसी ने अमित त्यागी की पीठ में गोली मार दी। निमेश वशिष्ठ ने बताया कि अमित का शोर सुनकर तत्काल ही दौड़े।

खून से लथपथ हालत में अमित को उठाकर केएमसी अस्पताल लाया गया। उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने अस्पताल में पहुंचकर घायल से बातचीत की है। इंस्पेक्टर का कहना है कि घायल पूरी तरह से बातचीत करने की हालत में नहीं था।