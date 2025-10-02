Language
    मेरठ में शाम पांच बजे से लागू हो जाएगा रूट डायवर्जन, दशहरा पर 500 पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    मेरठ में दशहरा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 32 रावण दहन स्थलों पर पुलिस बल तैनात है जिसमें आरएएफ और पीएसी भी शामिल हैं। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। डीआईजी ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। शाम 5 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

    जिले में भारी सुरक्षा के बीच 32 स्थानों पर होगा रावण दहन, शहर पर रहेगी विशेष नजर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दशहरा पर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। जिले में 32 स्थानों पर होने वाले रावण दहन के दौरान फुलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है। रावण दहन स्थल, मेले व अन्य स्थानों पर सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही दो कंपनी आरएएफ व एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है।

    यातायात व्यवस्था संभालने को पांच सौ से ज्यादा यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए है। सभी सीओ को आदेश दिए गए है कि वह अपने क्षेत्र में दशहरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा करते रहे। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने भी बताया कि रेंज में 110 स्थानों पर होने वाले रावण दहन के दौरान पूरी सतर्कता बरतने का आदेश जिला पुलिस प्रमुखों को दिया गया है।

    एसएसपी डा. विपित ताडा ने बताया कि दशहरे पर शहर में शाम पांच बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान नो एंट्री रात एक बजे तक जारी रहेगी। भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। रोडवेज बसों का भी रूट डायवर्ट किया गया है।

    शहर में रामलीला ग्राउंड, सूरजकुंड, जेल चुंगी समेत सभी आयोजन स्थल पर आरएएफ व पीएसी तैनात की गई है। एसएसपी ने बताया कि शाम को उन्होंने कसेरूखेड़ा, लालकुर्ती में दशहरा स्थल का निरीक्षण किया गया। यहां सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 32 रावण दहन स्थल की जिम्मेदारी सीओ व इंस्पेक्टर संभालेंगे। एलआइयू को सतर्क रह हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है।