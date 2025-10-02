मेरठ में शाम पांच बजे से लागू हो जाएगा रूट डायवर्जन, दशहरा पर 500 पुलिसकर्मी संभालेंगे व्यवस्था

मेरठ में दशहरा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 32 रावण दहन स्थलों पर पुलिस बल तैनात है जिसमें आरएएफ और पीएसी भी शामिल हैं। यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। डीआईजी ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। शाम 5 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। दशहरा पर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। जिले में 32 स्थानों पर होने वाले रावण दहन के दौरान फुलप्रूफ प्लान तैयार किया गया है। रावण दहन स्थल, मेले व अन्य स्थानों पर सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही दो कंपनी आरएएफ व एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है।

यातायात व्यवस्था संभालने को पांच सौ से ज्यादा यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए है। सभी सीओ को आदेश दिए गए है कि वह अपने क्षेत्र में दशहरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा करते रहे। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने भी बताया कि रेंज में 110 स्थानों पर होने वाले रावण दहन के दौरान पूरी सतर्कता बरतने का आदेश जिला पुलिस प्रमुखों को दिया गया है।

एसएसपी डा. विपित ताडा ने बताया कि दशहरे पर शहर में शाम पांच बजे से रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान नो एंट्री रात एक बजे तक जारी रहेगी। भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। रोडवेज बसों का भी रूट डायवर्ट किया गया है।