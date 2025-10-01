यूपी के इस जिले में मजिस्ट्रेटों की निगरानी में होगा रावण दहन, पुलिस-प्रशासन बरतेगा विशेष सावधानी

मेरठ में दशहरा पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीलाओं में रावण दहन और मेलों को मजिस्ट्रेटों की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। शहर के 16 प्रमुख स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है जहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। दशहरा पर्व पर पुलिस प्रशासन विशेष सावधानी बरतेगा। शहर में रामलीलाओं में होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम तथा मेलों को मजिस्ट्रेट की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। दिल्ली रोड के रामलीला मैदान, भैंसाली मैदान समेत कुल 16 स्थानों के दशहरा मेलों में विशेष सतर्कता रखी जा रही है।

प्रत्येक स्थान के लिए दो से पांच तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक स्थान के लिए प्रभारी और सह प्रभारी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। शहर में तमाम स्थानों पर दशहरा के मेलों का आयोजन होता है।

कई प्रमुख रामलीला स्थलों पर रावण दहन होता है। जिनमें महिला, पुरुष और बच्चों की सैकड़ों और हजारों की भीड़ उमड़ती है। इन आयोजनों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने पूरे जनपद में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। शहर में 16 प्रमुख स्थानों को चिह्नित करने विशेष रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।