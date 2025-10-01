मेरठ में कहां पर होगा सबसे ऊंचा रावण का पुतला दहन? 2 अक्टूबर को आपको आसमान में फिर उड़ते दिखेंगे ड्रोन
मेरठ में आज विजयादशमी धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के आठ स्थानों पर दशहरा मेले का आयोजन किया गया है जिनमें सदर भैंसाली मैदान प्रमुख है। यहां लेजर शो और ड्रोन शो का विशेष आयोजन किया गया है जिसमें रामलीला का प्रदर्शन होगा। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आतिशबाजी और रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आज विजयादशमी है। शहर में आठ स्थानों पर दशहरा मेले का आयोजन होगा। इसमें मुख्य रूप से सदर भैंसाली मैदान, दिल्ली रोड रामलीला ग्राउंड के अलावा सूरजकुंड, रजबन, जेल चुंगी, शास्त्रीनगर के-ब्लाक, कसेरूखेड़ा व प्रहलादनगर शामिल हैं।
सदर भैंसाली मैदान में आज गुरुवार को दशहरा मेले के साथ विशेष लेजर शो व ड्रोन शो की प्रस्तुति होगी। रामलीला कमेटी के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने बताया कि इसमें 15 से 20 मिनट में लेजर व ड्रोन शाे के माध्यम से आसमान में संक्षिप्त रामलीला का अद्भुत प्रदर्शन किया जाएगा।
सबसे ऊंचा रावण का पुतला सदर भैंसाली मैदान में होगा, जिसकी ऊंचाई 120 फीट रखी गई है। वहीं, रजबन रामलीला में खतौली व सरधना के आतिशबाजों के बीच पटाखों व आतिशबाजी का मुकाबला देखने को मिलेगा। कसेरूखेड़ा में रावण के पुतले से दहकते अंगारे प्रतीत होंगे। शहर रामलीला कमेटी की ओर से दिल्ली रोड रामलीला ग्राउंड में संपूर्ण रामलीला तीन घंटे में दिखाई जाएगी।
शहर में मुख्य रूप से इन स्थानों पर होंगे पुतले दहन
- - रामलीला ग्राउंड दिल्ली रोड
- - सदर भैंसाली मैदान
- - सूरजकुंड पार्क
- - रजबन फुटबाल ग्राउंड
- - जेलचुंगी चौराहा रामलीला ग्राउंड
- - प्रहलादनगर रामलीला ग्राउंड
- - कसेरूखेड़ा, भगत लाइंस के सामने
- - के-ब्लाक शिव मंदिर शास्त्रीनगर
