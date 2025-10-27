Language
    नशेड़ियों को डांटना पड़ गया महंगा... जान बचाने के लिए सिपाही को लगानी पड़ी दौड़

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    Meerut News: मेरठ के घंटाघर पर नशा कर रहे दो युवकों को सिपाहियों ने हंगामा न करने के लिए हड़का दिया था। इस पर नशेड़ी सिपाही पर हमला करने दौड़े। उसने भागकर जान बचाई। आसपास के लोगों ने नशेड़ियों को समझाकर वहां से भेज दिया। हमले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। घंटाघर पर नशा कर रहे दो युवकों को पुलिसकर्मियों ने हड़का दिया। इस पर नशेड़ी सिपाही पर हमला करने दौड़े। उसने भागकर जान बचाई। आसपास के लोगों ने नशेड़ियों को समझाकर वहां से भेज दिया। हमले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया है।
    देहली गेट थाना पुलिस वीडियो के आधार पर दोनों नशेड़ियों की पहचान का प्रयास कर रही है। घंटाघर पर नशे में धुत दो नशेड़ी उत्पात मचा रहे थे। यहां तैनात दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें हड़काकर भगाने का प्रयास किया। इस पर दोनों ने हंगामा करते समय अपनी शर्ट उतार दी और एक सिपाही के पीछे दौड़ पड़े। सिपाही बचने को दुकानों के चबूतरे पर चढ़ गया, उसके आगे बैरिकेडिंग लगी थी। दोनों नशेड़ियों ने बैरिकेडिंग उठाकर सिपाही पर फेंकने का प्रयास किया। इसी बीच आसपास के दुकानदार वहां पहुंच गए और दोनों नशेड़ियों को समझाकर वहां से भेज दिया। इसी बीच किसी ने 1:15 मिनट की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी।

