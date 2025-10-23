Meerut Fire: दोना पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बीच बाजार में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, सरधना। कस्बे के कालंद चुंगी पर स्थित घनी आबादी के बीच दोना पत्तल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौक पर पहुंची। जहां पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया गया है। लेकिन दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर आग के कारणों का पता करेंगे।

मूल रूप से गंज बाजार निवासी अमन जैन पुत्र सुनील जैन व हाल पता मोदीपुरम की कालंद चुंगी में घनी आबादी के बीच दोना पत्तल फैक्ट्री है। गुरुवार तड़के आसपास के लोगों ने फैक्ट्री से धुआं उठता हुआ देखा। जिस पर अफरा-तफरी का माहौल मच गया।

वहीं पुलिस के साथ-साथ फैक्ट्री संचालक अमन जैन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर घंटों बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक काफी सामान जल चुका था।

इस दौरान गनीमत रही कि आग फैक्ट्री में रही। वरना बड़ा हादसा हो जाता। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट है। दमकल विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर आग लगने का कारणों का पता करेंगें।