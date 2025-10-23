Language
    Meerut Fire: दोना पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बीच बाजार में मची अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    मेरठ के सरधना में कालंद चुंगी स्थित एक दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घनी आबादी में स्थित फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

     घनी आबादी के बीच दोना पत्तल फैक्ट्री में आग लग गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, सरधना। कस्बे के कालंद चुंगी पर स्थित घनी आबादी के बीच दोना पत्तल फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौक पर पहुंची। जहां पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया गया है। लेकिन दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर आग के कारणों का पता करेंगे।

    मूल रूप से गंज बाजार निवासी अमन जैन पुत्र सुनील जैन व हाल पता मोदीपुरम की कालंद चुंगी में घनी आबादी के बीच दोना पत्तल फैक्ट्री है। गुरुवार तड़के आसपास के लोगों ने फैक्ट्री से धुआं उठता हुआ देखा। जिस पर अफरा-तफरी का माहौल मच गया।

    वहीं पुलिस के साथ-साथ फैक्ट्री संचालक अमन जैन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर घंटों बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक काफी सामान जल चुका था।

    इस दौरान गनीमत रही कि आग फैक्ट्री में रही। वरना बड़ा हादसा हो जाता। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट है। दमकल विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर आग लगने का कारणों का पता करेंगें।

    सरधना में आबादी के बीच है कई दोना पत्तल फैक्ट्री

    सरधना में आबादी के बीच कई दोना पत्तल फैक्ट्री है। जहां पर हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। हालांकि पहले भी इस तरह की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने ऐसी दोना पत्तल फैक्ट्रियों की सूची तैयार की थी। लेकिन निस्तारण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।