महिला को देखते ही पीछे से आकर हमला करता है ये कुत्ता, पति ने बताया कितनी बार और कहां-कहां काट

मेरठ में आवारा कुत्तों का आतंक है। गंगानगर में एक महिला को कुत्ते ने काटा अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिला। पहले भी महिला को उसी कुत्ते ने काटा था। लोगों में आक्रोश है और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है जिससे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। आवारा कुत्तों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। शनिवार को ग्रीन सिटी गंगानगर में मंदिर के पास से घर की तरफ जा रही महिला मीनाक्षी का पैर पीछे से आकर आवारा कुत्ते ने नाेंच डाला। महिला की चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़े। आवारा कुत्ते को भगाकर उसकी जान बचाई।

स्वजन उसे लेकर पीएल शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। जहां एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। चिकित्सकों ने जीटीबी अस्पताल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। नगर निगम से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

कसेरूबक्सर निवासी महिला के पति राजन ने बताया कि तीन दिन पहले भी इसी कुत्ते ने बाएं पैर में काटा था। तब एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया गया था। शनिवार को दाएं पैर में कुत्ते ने काट लिया। यह कुत्ता करीब सात से आठ लोगों को काट चुका है।

महिला सूर्या अस्पताल में नर्सिंग सहायक है। सुबह नौ बजे कुत्ते के काटने के बाद पीएल शर्मा जिला अस्पताल ले गए थे। जहां पर दूसरी बार कुत्ते के काटने और पैर से खून निकलने की स्थिति एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी गई। लेकिन यह इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

रविवार को जीटीबी अस्पताल में संपर्क करके इंजेक्शन लगवाने ले जाएंगे। पति राजन ने कहा कि आवारा कुत्तों का झुंड गंगानगर से लेकर कसेरूबक्सर तक घूमते रहते हैं। आते-जाते लोगों के पीछे दौड़ते हैं। उन्हें काट रहे हैं। नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान नहीं चला रहा है।

एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर चालू करने में देरी नगर निगम का नया एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनकर तैयार है। नया कमेला के पास 100 कुत्तों की प्रतिदिन क्षमता का यह सेंटर है। लेकिन एजेंसी चयन की टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। इससे आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।