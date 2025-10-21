Language
    पटाखों की चिंगारी से मेरठ में 13 जगहों पर लगी आग, रातभर दौड़ती रही दमकल की गाड़ियां

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    मेरठ जिले में दीपावली की रात पटाखों की चिंगारी और शॉर्ट सर्किट से 13 स्थानों पर आग लग गई। जैन नगर में जूतों का गोदाम और लाला के बाजार में हैंडीक्राफ्ट की दुकान में लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियों ने रात भर दौड़कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले साल की तुलना में इस साल आग की घटनाओं में कमी आई है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दीपावली की रात जिले में जगह-जगह लगी आग ने दमकल विभाग की टीम को खूब दौड़ाया। सोमवार रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक दमकल विभाग टीम दौड़ती रही। हालांकि इस बीच झूठी काल भी आई। पटाखों की चिंगारी से जैन नगर में जूतों के गोदाम और लाला के बाजार में हैंडीक्राफ्ट की दुकान में भीषण आग लगी। इन दोनों जगहों पर आग से लाखों रुपये का नुकसान होना बताया है।

    रेलवे रोड थाना क्षेत्र के दशमेश नगर निवासी राजेश जैन ने अपने मकान के प्रथम तल पर जूतों का गोदाम बना रखा है और द्वितीय तल पर आवास है। सोमवार करीब 11 बजे गोदाम में कहीं से पटाखे की चिंगारी गिर गई। चिंगारी से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और दो घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपये का नुकसान होना बताया है।

    वहीं, देहली गेट थाना क्षेत्र में लाला का बाजार पत्थर वालान में पारुल अग्रवाल की हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। पारुल दुकान में भगवान की मूर्तियों की पोशाक व बच्चों की पोशाक बेचने का काम करती है। शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में पास में ही पान की दुकान भी आ गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

    थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ईरा गार्डन स्थित स्क्रैप के गोदाम, सदर बाजार के फव्वारा चौक पर कूड़े में आग लगी। इसके अलावा रोहटा रोड स्थित राम लक्ष्मण वाटिका विवाह मंडप की छत पर पड़े कूड़े में आग लगी। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर सेक्टर दो में तारों में, गंगानगर में कबाड़ी की दुकान में, मलियाना ओवरब्रिज के पास एक जिम में शार्ट सर्किट से आग लगी।

    परतापुर के गांव चंदसारा में गन्ने के खेत में आग लगी। थाना बहसूमा के गांव अस्सा में आल्टो कार में, सरधना के मुहल्ला बेलदारान में कूड़े में और पल्लवपुरम की वृंदावन गार्डन अंसल टावर में कूड़े में आग लगी। गंगानगर के एक फ्लैट में भी आग की एक झूठी काल भी आई। सूचना पर दमकल की गाड़ी काफी देर तक गंगानगर क्षेत्र में घूमी, लेकिन कुछ नहीं मिला। सूचना देने को वाले को फोन किया तो उसने काल रिसीव नहीं की।

    इस दीपावली जिले में छोटी-बड़ी 13 जगहों पर आग की घटनाएं हुई है। शहर में आठ जगहों पर और देहात में पांच जगहों पर आग की सूचना मिली। टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जिले में 19 जगहों पर आग की घटनाएं हुई थी।- सुरेंद्र सिंह ठाकुर, चीफ फायर आफिसर ।