    पत्नी चटपटा खाना नहीं बना पाती, पति खाने की तारीफ नहीं करता... मेरठ में दंपति ने लिया तलाक

    By Vinod Phogat Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    मेरठ में एक दंपत्ति ने खाने को लेकर हुए विवाद के चलते तलाक ले लिया। पत्नी का कहना है कि वह चटपटा खाना नहीं बना पाती, वहीं पति का आरोप है कि वह कभी खाने की तारीफ नहीं करता। लंबे समय से चल रहे इस विवाद के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सात जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले कमल और स्वीटी अपने रिश्ते को लेकर दो अलग-अलग किनारों पर आकर खड़े हो गए हैं। दोनों में अलगाव की भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है।

    कमल का कहना है कि स्वीटी स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती, जबकि स्वीटी का कहना है कि कमल उसके बनाए खाने की तारीफ और कद्र नहीं करता। ऐसे में दोनों के रिश्ते की गांठ को परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर भी नहीं जोड़ पाए। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के फैसले पर मुहर लगा दी।

    परतापुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी स्वीटी की शादी चार साल पहले दिल्ली के शाहदरा निवासी कमल से हुई थी। कमल जूता फैक्ट्री में काम करता है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कमल का कहना था कि पत्नी चटपटा खाना नहीं बना पाती।

    वहीं, स्वीटी ने आरोप लगाया कि पति उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं करता। धीरे-धीरे खाने को लेकर रोजाना घर में झगड़ा होने लगा। स्वीटी के मायके वालों ने कमल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह स्वीटी से मारपीट भी करने लगा।

    इस दौरान स्वीटी गर्भवती भी हुई थी। आरोप है कि झगड़े व मारपीट की वजह से उसका गर्भपात हो गया। मामला परिवार परामर्श केंद्र में चला। दो बार काउंसलिंग होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तीसरी काउंसलिंग में दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया। स्वीटी का कहना है कि उसके माता-पिता नहीं हैं।

    वह भाई-भाभी के साथ रहती है। कोर्ट के चक्कर लगाने से बेहतर यह है कि उसने फैसला ले लिया है। काउंसलिंग के दौरान दंपती ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से एक-दूसरे का सामान लौटाने और अलग होने का निर्णय ले लिया।