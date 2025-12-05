मेरठ विकास प्राधिकरण व पावर कारपोरेशन पर क्यों लगा जुर्माना... एनसीआरटीसी को चेतावनी, यह था मामला

जागरण संवाददाता, मेरठ। रुड़की रोड पर नाला निर्माण और मवाना रोड पर डिवाइडर निर्माण के दौरान सड़क किनारे मलबा छोड़ देने पर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के मुख्य अभियंता को 10 हजार का जुर्माना नोटिस जारी किया गया है। सिविल लाइंस, पीएल शर्मा रोड और सोफीपुर रुड़की रोड किनारे निष्प्रयोज्य पोल पड़े होने पर बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को 10 हजार का जुर्माना नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली रोड पर जगह-जगह खोदी गई सड़क और उड़ती धूल मिलने पर एनसीआरटीसी के अधिकारियों को चेतावनी दी गई। यह कार्रवाई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने की।

बुधवार को कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने रैपिड-मेट्रो कारिडोर के नीचे सड़क की खस्ताहालत को लेकर बैठक में कड़ी नाराजगी जताई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने गुरुवार सुबह अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार सिंह और लवी त्रिपाठी को मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर मोदीपुरम नार्थ तक दिल्ली रोड और रुड़की रोड के निरीक्षण पर भेजा। दोनों अधिकारियों ने दोपहर 12 बजे रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें बताया गया कि दिल्ली रोड पर परतापुर से लेकर बेगमपुल चौराहे तक एनसीआरटीसी ने निर्माण कार्य के दौरान कई जगह सीएंडडी वेस्ट (निर्माण का मलबा) छोड़ दिया है।

कई जगह सड़क का निर्माण पूरा न होने से धूल उड़ रही है। डिवाइडर पर पौधारोपण न होने से भी धूल उड़ रही है। वहीं, रुड़की रोड पर मेडा ने नाला निर्माण के दौरान मलबा सड़क पर छोड़ दिया है। मेडा ने मवाना रोड पर डिवाइडर के निर्माण के दौरान भी मलबा सड़क पर छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट पर नगर आयुक्त ने मेडा के मुख्य अभियंता को 10 हजार रुपये का जुर्माना नोटिस भेजने का निर्देश अपर नगर आयुक्त को दिया। रोड किनारे तीन दिन के भीतर सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

दोपहर में नगर आयुक्त ने एनसीआरटीसी के स्थानीय अधिकारियों को बुलाया। कैंप कार्यालय में बैठक कर तत्काल सीएंडडी वेस्ट हटाने का निर्देश दिया। शाम तक सीएंडडी वेस्ट उठाने के फोटो नगर आयुक्त कार्यालय को भेज दिए। जिसके चलते जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यह चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसा हुआ तो जुर्माना नोटिस दिया जाएगा।

एनसीआरटीसी से मांगा वर्क प्लान

नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने वर्क प्लान मांगा। पूछा कि मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर मोदीपुरम नार्थ स्टेशन तक सड़क, फुटपाथ, नाला, डिवाइडर के निर्माण और सुंदरीकरण की क्या कार्य योजना है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने सप्ताह भर में वर्क प्लान प्रस्तुत करने की बात कही है।