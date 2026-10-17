मौत की सजा के फैसले के बाद कातिलों को जेल में मिली नई पहचान, रविता कैदी नंबर 399 और अमरदीप का नंबर 400

जागरण संवाददाता, मेरठ। अमित कश्यप हत्याकांड में अमरदीप और रविता को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद अमरदीप को कैदी नंबर 400 और रविता को कैदी नंबर 399 से जाना जाएगा। दोनों को कैदी के कपड़े भी दे दिए गए हैं।

शुक्रवार शाम तीन बजे अमरदीप और रविता को जेल से ऑनलाइन कोर्ट से जोड़ा गया था। सवा तीन बजे अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर नागर ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया। बताया गया कि सजा सुनते ही रविता बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी, जबकि अमरदीप सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जेल अस्पताल से तत्काल डाक्टर को बुलाया गया। डाक्टर ने उसे उपचार दिया। इसके बाद भी रविता और अमरदीप के आंसू नहीं थमे।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुकदमे की कोर्ट में सुनवाई पर रविता को ही हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया। इसी के तहत अमरदीप को साढ़े तीन माह पहले कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सात अक्टूबर को दोषसिद्ध होने के दिन ही बहसूमा पुलिस ने अमरदीप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

उसके बाद से अमरदीप जेल में बंद है। जेल प्रशासन की तरफ से अमरदीप को कैदी नंबर 400 और रविता को कैदी नंबर 399 से जाना जाएगा। साथ ही कैदी के कपड़े भी दोनों को दे दिए गए। अमरदीप को खेती का काम दिया गया है, रविता को सिलाई करने की जिम्मेदारी दी गई। अमरदीप को साहिल की बैरक में रखा गया है, जबकि रविता की तबीयत में सुधार के बाद उसे मुस्कान वाली बैरक में भेज दिया जाएगा। बाद में दोनों को सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा।

फरजाना मकसूद ने मृत्युदंड की मांग के समर्थन में महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, खुशविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य समेत सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया।