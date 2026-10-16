पति को मौत के घाट उतारने वाली रविता व प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा, कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराध रोकने को कठोर से कठोर दंड जरूरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि रविता और अमरदीप को सजा सुनाने से पहले अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने टिप्पणी की।

टिप्पणी के अनुसार अमित कश्यप की हत्या ने भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन की नींव को हिला दिया। भारतीय समाज में पति-पत्नी का रिश्ता केवल एक दाम्पत्य बंधन नहीं, अपितु विश्वास, त्याग, समर्पण और सात जन्मों के अटूट पवित्र संस्कार पर आधारित माना जाता है।

इस अपराध का भारतीय समाज पर प्रभाव अत्यंत दूरगामी और विध्वंसकारी है। यह समाज को झकझोर देने वाला कृत्य है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में पत्नी को ''अर्धांगिनी'' कहा गया है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का आधा अंग। पत्नी को ''धर्मपत्नी'' इसलिए कहा जाता है कि वह पति के धर्म, कर्म, सुख-दुःख की सहभागी होती है।

उसी पति ने उस पर विश्वास करके उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, अपने तीन बच्चों की मां बनाया, अपने जीवन की बागडोर सौंपी, प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर उसी का घोंट दिया और तीन बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया, जिसकी एकमात्र दोषी स्वयं रविता है। यह अपराध रेयरेस्ट आफ द रेयर की श्रेणी में आता है।

यदि इस प्रकार के अपराध में जहां पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दे, वहां न्यायालय द्वारा उदारता का लाभ दिया गया तो समाज में एक गलत संदेश जायेगा और पवित्र वैवाहिक मूल्यों पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा।