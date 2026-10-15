फांसी की सजा का फैसला आने के बाद जेल में साहिल और मुस्कान पर पहरा सख्त, दोनों की काउंसिलिंग भी कराई

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ हत्याकांड में दोषी साहिल और मुस्कान को अदालत से उम्रकैद की उम्मीद थी, लेकिन अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फैसला आते ही दोनों टूट गए। मुस्कान अपनी दोनों बेटियों को लेकर चिंतित नजर आई और उसने बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जताई। उनकी मनोदशा को देखते हुए जेल प्रशासन ने निगरानी सख्त कर दी और दोनों की दो बार काउंसलिंग कराई।

अदालत का आदेश मिलने के बाद साहिल को सफेद कुर्ता-पायजामा और मुस्कान को क्रीम रंग की साड़ी दी गई। दोनों को दो-दो जोड़ी कपड़े मुहैया कराए गए। जेल में काम के तहत साहिल को खेती, जबकि मुस्कान को सिलाई और कढ़ाई का काम सौंपा गया। दोनों की बैरक भी बदल दी गई। मुस्कान को 17 महिला कैदियों के साथ और साहिल को 261 कैदियों के साथ रखा गया है। जेल में अदालत से सजा पा चुके कुल 278 कैदी हैं।