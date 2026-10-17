बेटा खोने का एक जैसा दर्द ... अमित की मां से मिलीं सौरभ की मां, बेटी को फांसी की सजा पर क्या बोलीं रविता की मां?

जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ और अमित हत्याकांड में समानता है। दोनों में ही पत्नी ने अपने-अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की निर्मम हत्या कर दी।

दोनों युवकों के परिवार को उक्त वारदातें जिंदगी भर का दर्द देने वाली हैं। ऐसे में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा होने के बाद सौरभ की मां ने अमित की मां से मुलाकात की। बेटों को खोने वाली दोनों मां इस दौरान बहुत भावुक हो गईं।

सौरभ का शव आरोपितों मुस्कान और साहिल ने नीले ड्रम में डाल दिया था। अमित की हत्या कर आरोपितों रविता और अमरदीप ने सांप से डसने का ड्रामा किया था। सौरभ की मां रेनू और भाई बबलू शुक्रवार को कचहरी परिसर पहुंचे। उस समय अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

रेनू ने अमित की मां मुनेश से मुलाकात कर उन्हें सहानुभूति दी। रेनू ने कहा कि सौरभ की तरह मुनेश के बेटे को भी उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। वह मुनेश का दुख बांटने के लिए कचहरी पहुंचीं। उन्होंने कहा कि मुनेश भी बेटे की हत्या से उनकी तरह तड़पी हैं, लेकिन दोनों मामलों में आरोपिताें को सजा मिलने से उन्हें सुकून मिला।

रविता की शादी मेरठ जनपद के थाना बहसूमा के गांव अकबरपुर सादात निवासी अमित कश्यप के साथ हुई थी। रविता का अमरदीप के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। 12-13 अप्रैल 2025 की रात में गांव में अमित कश्यप की मौत हो गई थी।