पैकेज डिलीवरी FAIL... फिर एड्रेस अपडेट करने के लिए आया लिंक और खाते से 1.48 लाख रुपये गायब

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवती के वाट्सएप पर पता अपडेट कराने का लिंक भेजकर खाते से 1.48 लाख रुपये निकाल लिए। नौचंदी थाना क्षेत्र के कुंज विहार निवासी उत्कर्ष खन्ना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ नवंबर को उसकी बहन कोमल ने आनलाइन शैंपू का आर्डर किया था।

26 नवंबर को बहन के मोबाइल पर पैकेज डिलीवरी फेल होने का एसएमएस आया। साथ में ही पता अपडेट का लिंक भी दिया हुआ था। लिंक पर क्लिक करते हुए कोमल के बैंक खाते से दो बार में 1.48 लाख रुपये निकल गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत तत्काल साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर की। थाना प्रभारी इलम सिंह पंवार का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम जांच कर रही है।