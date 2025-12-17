अब SIR प्रक्रिया में क्या देखा जा रहा है? अधिकारी बूथों पर पहुंचकर बीएलओ की सूची को कर रहे क्रॉस चेक
मेरठ में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 2,758 बूथों पर 100% काम पूरा हो गया है। 275 अधिकारी बीएलओ द्वारा तैयार सूची को क्रॉस चेक कर रहे हैं। अधिकारी मृतक, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम जनपद के 2,758 बूथों पर 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब जनपद के 275 अधिकारी बीएलओ के द्वारा तैयार की गई सूची को क्रास चेक कर रहे हैं। मंगलवार को भी अधिकारी बूथों पर पहुंचे और मृतक, डबल, शिफ्ट, अनुपस्थित (एएसडी) मतदाताओं के नामों को क्रास चेक किया। इस दौरान मृतकों और अनुपस्थित मतदाताओं के बारे में जानकारी जुटाने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि 2,758 बूथों में से लगभग एक हजार बूथों पर यह काम पूरा कर लिया गया है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में छह लाख 48 हजार मतदाता एएसडी यानी मृतक, शिफ्ट, डबल की सूची में शामिल हैं। मृतकों के नाम क्रास चेक करने के लिए अधिक जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह का आदेश है कि मृतकों की गहनता के साथ जांच की जाए। इनकी जांच में गड़बड़ी मिलने पर उक्त बूथ को क्रास चेक करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह से अनुपस्थित मतदाताओं की भी गहनता से जांच करने के निर्देश हैं। अनुपस्थित मतदाता उन्हें माना गया है, जो अपना मुहल्ला छोड़कर चले गए और उनके बारे में न पड़ोसी को पता है, न ही अन्य को। डबल की श्रेणी में वह मतदाता हैं, जिनकी दो जगह वोट है। शिफ्ट में वह मतदाता रखे गए हैं, जिन्होंने अपना घर बदल दिया है और वोट पहले वाले स्थान पर ही है। यह सत्यापन होने के बाद दावे और आपत्ति मांगी जाएंगी।
जिनका फार्म नहीं भरा गया, अब उनसे भरवा रहे फार्म छह
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि क्रास चेक के दौरान ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें फार्म नहीं मिला और वह फार्म नहीं भर पाए। उनसे फार्म-6 भरवाया जा रहा है। इसलिए मतदाताओं से अपील की गई है कि यदि किसी का फार्म नहीं भरा गया है तो वह फार्म-6 अपने बूथ लेवल आफिसर से लेकर भरकर जमा कर सकते हैं।
