अब SIR प्रक्रिया में क्या देखा जा रहा है? अधिकारी बूथों पर पहुंचकर बीएलओ की सूची को कर रहे क्रॉस चेक

जागरण संवाददाता, मेरठ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम जनपद के 2,758 बूथों पर 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब जनपद के 275 अधिकारी बीएलओ के द्वारा तैयार की गई सूची को क्रास चेक कर रहे हैं। मंगलवार को भी अधिकारी बूथों पर पहुंचे और मृतक, डबल, शिफ्ट, अनुपस्थित (एएसडी) मतदाताओं के नामों को क्रास चेक किया। इस दौरान मृतकों और अनुपस्थित मतदाताओं के बारे में जानकारी जुटाने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि 2,758 बूथों में से लगभग एक हजार बूथों पर यह काम पूरा कर लिया गया है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में छह लाख 48 हजार मतदाता एएसडी यानी मृतक, शिफ्ट, डबल की सूची में शामिल हैं। मृतकों के नाम क्रास चेक करने के लिए अधिक जोर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह का आदेश है कि मृतकों की गहनता के साथ जांच की जाए। इनकी जांच में गड़बड़ी मिलने पर उक्त बूथ को क्रास चेक करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।